Аритмия и боли в мышцах: терапевт Ильинская назвала признаки дефицита кальция

«Все взрослые люди в возрасте от 19 до 50 лет и мужчины до 70 лет должны получать 1000 миллиграммов (мг) кальция в день. Женщины 51 года и старше и мужчины 71 года и старше должны получать 1200 мг кальция в день», - проинформировала терапевт.

«некоторые люди испытывают нехватку кальция из-за основного заболевания или лекарств, которые они принимают».

Терапевт Тамара Ильинская напомнила в беседе с «МедикФорум», что человеческий организм нуждается в кальции по многим причинам – этот микроэлемент необходим для правильного функционирования мышц, нервов и кровеносных сосудов, а также производства гормонов и ферментов.В основном, мы получаем кальций с пищей. Не получая его в нужном объеме с продуктами, организм начинает вытягивать кальций из костей и мышц, чтобы добрать его до нужного количества. Со временем это может спровоцировать проблему низкой плотности костной ткани и развитие остеопороза, предупредила врач. Также терапевт Ильинская отметила, чтоГоворя о признаках дефицита кальция, медик сообщила, что в краткосрочной перспективе они обычно бывают малозаметными. Но если дефицит прогрессирует и уровень кальция в сыворотке падает до опасно низкого уровня, могут возникать следующие симптомы.Она возникает как результат нарушения питания клеток. Зачастую наблюдается вместе с болями в теле и подавленным настроением.При дефиците кальция зубы становятся склонными к разрушению и расшатыванию, также могут возникать заболевания пародонта.Помимо крепости костей, кальций также обеспечивает правильное функционирование мышц (в частности, помогает мышцам сокращаться и расслабляться). Его недостаток способствует болям, скованности и спазмам мышц.Многие ученые считают, что недостаточное потребление кальция негативно влияет на психическое здоровье и не появление негативных когнитивных симптомов, от тумана в голове до головокружения и спутанности сознания.Кальций – один из важнейших микроэлементов, принимающих участие в процессах функционирования центральной нервной системы. Если имеется его дефицит, первыми страдают нервы конечностей: в кистях рук, ступнях и пальцах.Дефицит питательных веществ может иногда вызывать судороги, вплоть до эпилептических припадков.Кальций жизненно важен для работы мышц, одной из которых является сердце. Внезапно возникшая аритмия может быть признаком его серьезного дефицита.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие изменения во внешности могут вызываться серьезными проблемами со здоровьем.

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