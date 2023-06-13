7 физических симптомов «андропаузы», через которые мужчина проходит в 30, 40 и 50 лет

«Физические симптомы включают проблемы со сном, эректильную дисфункцию и недостаток энергии. Дополнительные симптомы могут включать «потерю мышечной массы, которая может усложнить выполнение упражнений», - говорит врач-уролог Руслан Гасанов специально для МедикФорум.

«У вас может появиться более выступающий живот или опухшая ткань груди».

«Их может быть нелегко идентифицировать. Уровень тестостерона снижается примерно на один процент в год примерно с 30 лет. Однако образ жизни и психологические факторы также могут вызывать или способствовать возникновению многих из этих симптомов».

Беспокойство

Депрессия

Стресс

Недостаток упражнений

Увеличение веса

Плохой сон

Употребление слишком большого количества алкоголя.

Соблюдайте здоровую, сбалансированную диету

Сократите потребление алкоголя

Не кури

Регулярно делайте физические упражнения

Найдите способы расслабиться

Низкий уровень стресса

Улучшить сон.

С возрастом у мужчин может наблюдаться снижение уровня мужского полового гормона тестостерона. Могут быть когнитивные симптомы андропаузы, такие как депрессия, раздражительность и кратковременные проблемы с памятью.Однако могут быть и физические проявления пониженного уровня тестостерона.Более того, мужчина может испытыватьЭти симптомы дефицита тестостерона обычно проявляются «постепенно».Хотя уровень тестостерона падает с 30 лет, эти признаки обычно не появляются до 40-50 лет.Но симптомы могут длиться до 15–20 лет, пока ваше тело приспосабливается к более низкому уровню тестостерона. Если для облегчения симптомов андропаузы необходимо лечение, рекомендуется изменить образ жизни.Ранее МедикФорум писал о вреде алкоголя.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.