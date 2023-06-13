7 физических симптомов «андропаузы», через которые мужчина проходит в 30, 40 и 50 лет
Мужчины могут пройти через андропаузу, мужскую менопаузу, начиная с 30-летнего возраста.
С возрастом у мужчин может наблюдаться снижение уровня мужского полового гормона тестостерона. Могут быть когнитивные симптомы андропаузы, такие как депрессия, раздражительность и кратковременные проблемы с памятью.
Однако могут быть и физические проявления пониженного уровня тестостерона.
«Физические симптомы включают проблемы со сном, эректильную дисфункцию и недостаток энергии. Дополнительные симптомы могут включать «потерю мышечной массы, которая может усложнить выполнение упражнений», - говорит врач-уролог Руслан Гасанов специально для МедикФорум.
Более того, мужчина может испытывать «потерю полового влечения, усталость и изменения в распределении жира по телу».
«У вас может появиться более выступающий живот или опухшая ткань груди».
Эти симптомы дефицита тестостерона обычно проявляются «постепенно».
«Их может быть нелегко идентифицировать. Уровень тестостерона снижается примерно на один процент в год примерно с 30 лет. Однако образ жизни и психологические факторы также могут вызывать или способствовать возникновению многих из этих симптомов».
Примеры включают:
- Беспокойство
- Депрессия
- Стресс
- Недостаток упражнений
- Увеличение веса
- Плохой сон
- Употребление слишком большого количества алкоголя.
Но симптомы могут длиться до 15–20 лет, пока ваше тело приспосабливается к более низкому уровню тестостерона. Если для облегчения симптомов андропаузы необходимо лечение, рекомендуется изменить образ жизни.
Советы включают:
- Соблюдайте здоровую, сбалансированную диету
- Сократите потребление алкоголя
- Не кури
- Регулярно делайте физические упражнения
- Найдите способы расслабиться
- Низкий уровень стресса
- Улучшить сон.
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