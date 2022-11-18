«Тихая эпидемия» дефицита тестостерона среди мужчин — симптомы

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«Тихая эпидемия» дефицита тестостерона среди мужчин — симптомы


Тестостерон — это половой гормон, который играет несколько ролей в организме мужчины, включая регулирование костной массы, распределение жира, мышечной массы, производство эритроцитов и сперматозоидов. 

Хотя мужчины вырабатывают этот гормон на протяжении всей своей жизни, у них может возникнуть дефицит тестостерона. Врач назвала это состояние «мужской менопаузой».

Дефицит тестостерона может затронуть до 40% мужчин старше 45 лет.


Сахар, трансжиры и другие воспалительные продукты приводят к дефициту тестостерона у мужчин


Симптомы дефицита включают:

• Эректильная дисфункция
• Низкое либидо (половое влечение)
• Мозговой туман
• Увеличение жировых отложений
• Депрессия

"Это может повлиять не только на психическое здоровье. Это может повлиять и на их физическое здоровье. Каждый второй мужчина с диабетом 2 типа имеет низкий уровень тестостерона", - говорит  уролог Руслан Гасанов специально для МедикФорум.


Эти симптомы говорят о дефиците тестостерона у мужчин


Как лечится дефицит тестостерона?


Точно так же, как женщины, переживающие менопаузу, проходят ЗГТ (гормонозаместительную терапию), так же как и мужчины. В этом случае пострадавшие мужчины проходят ЗТТ (заместительную терапию тестостероном), назначение которой может быть дано только после консультации.

«Дефицит тестостерона теперь указан как маркер ранней смерти у мужчин».


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