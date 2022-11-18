«Тихая эпидемия» дефицита тестостерона среди мужчин — симптомы

"Это может повлиять не только на психическое здоровье. Это может повлиять и на их физическое здоровье. Каждый второй мужчина с диабетом 2 типа имеет низкий уровень тестостерона", - говорит уролог Руслан Гасанов специально для МедикФорум.

Как лечится дефицит тестостерона?

«Дефицит тестостерона теперь указан как маркер ранней смерти у мужчин».

Хотя мужчины вырабатывают этот гормон на протяжении всей своей жизни, у них может возникнуть дефицит тестостерона. Врач назвала это состояниеДефицит тестостерона может затронуть до 40% мужчин старше 45 лет.• Эректильная дисфункция• Низкое либидо (половое влечение)• Мозговой туман• Увеличение жировых отложений• ДепрессияТочно так же, как женщины, переживающие менопаузу, проходят ЗГТ (гормонозаместительную терапию), так же как и мужчины. В этом случае пострадавшие мужчины проходят ЗТТ (заместительную терапию тестостероном), назначение которой может быть дано только после консультации.Ранее МедикФорум писал о пользе кефира.

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