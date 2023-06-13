Врач Ахмед эль-Модир назвал рак печени и легких среди злокачественных «тихих убийц»

«важно уметь замечать симптомы колоректального рака, рака шейки матки, печени, легких, яичников, простаты и поджелудочной железы».

В интервью врача-онколога Ахмеда эль-Модира были перечислены несколько видов рака, обладающие репутацией «тихих убийц». По словам медика, появление их первых симптомов нередко воспринимается как проявление менее серьезных состояний.Среди таких злокачественных «тихих убийц» врач Ахмед эль-Модир назвал рак печени и легких. Онколог высказался о том, что. Врач посоветовал не игнорировать постоянный дискомфорт или болезненность в животе, Также за проверкой нужно обращаться при хроническом вздутии, коликах, изменениях стула, включая появление в нем крови. Другие тревожные симптомы – позывы к опорожнению, возникающие даже после посещения туалета, и необъяснимая потеря веса.. По словам онколога Ахмеда эль-Модира, женщинам нужно обязательно обращаться к врачу при кровотечениях, возникающих между менструациями, при половом акте, а также после наступления менопаузы, при болях в пояснице и внизу живота, при ставших более тяжелыми месячных.. Настораживать должны участившиеся проблемы с пищеварением, появление светлого стула и темной мочи, слишком быстро возникающее насыщение при приеме пищи, непроизвольное похудение, усталость, постоянное ощущение недомогания.. В его случае усталость и одышка могут возникать при небольшой физической нагрузке, происходит потеря аппетита и веса, человек постоянно кашляет.. Врач Ахмед эль-Модир отметил, что они бывают схожи с признаками месячных: женщины жалуются на усталость и вздутие живота, боли в пояснице. Кроме того, этот рак проявляется более частыми и внезапными позывами к мочеиспусканию, изменениями стула, потерей веса.. Называя их, онколог выделил появление болей в пояснице и в верхнем сегменте живота, вялость, усталость и потерю аппетита, изменения со стулом.. Он долгое время может развиваться бессимптомно и начинает проявляться только при значительном увеличении опухоли, начинающей задевать мочеиспускательный канал.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие изменения во внешности могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем.

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