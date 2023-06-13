Врач Ахмед эль-Модир назвал рак печени и легких среди злокачественных «тихих убийц»
Некоторые злокачественные опухоли известны как «тихие убийцы», то есть, как болезни, развивающиеся без специфических симптомов.
В интервью врача-онколога Ахмеда эль-Модира были перечислены несколько видов рака, обладающие репутацией «тихих убийц». По словам медика, появление их первых симптомов нередко воспринимается как проявление менее серьезных состояний.
Среди таких злокачественных «тихих убийц» врач Ахмед эль-Модир назвал рак печени и легких. Онколог высказался о том, что
«важно уметь замечать симптомы колоректального рака, рака шейки матки, печени, легких, яичников, простаты и поджелудочной железы».
Признаки колоректального рака (рака кишечника). Врач посоветовал не игнорировать постоянный дискомфорт или болезненность в животе, Также за проверкой нужно обращаться при хроническом вздутии, коликах, изменениях стула, включая появление в нем крови. Другие тревожные симптомы – позывы к опорожнению, возникающие даже после посещения туалета, и необъяснимая потеря веса.
Признаки рака шейки матки. По словам онколога Ахмеда эль-Модира, женщинам нужно обязательно обращаться к врачу при кровотечениях, возникающих между менструациями, при половом акте, а также после наступления менопаузы, при болях в пояснице и внизу живота, при ставших более тяжелыми месячных.
Признаки рака печени. Настораживать должны участившиеся проблемы с пищеварением, появление светлого стула и темной мочи, слишком быстро возникающее насыщение при приеме пищи, непроизвольное похудение, усталость, постоянное ощущение недомогания.
Признаки рака легких. В его случае усталость и одышка могут возникать при небольшой физической нагрузке, происходит потеря аппетита и веса, человек постоянно кашляет.
Признаки рака яичников. Врач Ахмед эль-Модир отметил, что они бывают схожи с признаками месячных: женщины жалуются на усталость и вздутие живота, боли в пояснице. Кроме того, этот рак проявляется более частыми и внезапными позывами к мочеиспусканию, изменениями стула, потерей веса.
Признаки рака поджелудочной железы. Называя их, онколог выделил появление болей в пояснице и в верхнем сегменте живота, вялость, усталость и потерю аппетита, изменения со стулом.
Признаки рака простаты. Он долгое время может развиваться бессимптомно и начинает проявляться только при значительном увеличении опухоли, начинающей задевать мочеиспускательный канал.
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