Онколог Воробьев перечислил признаки 3-х видов рака - "это тихие убийцы"





Рак кишечника

"Вы также можете ощущать кровь в стуле, испытывать позывы к опорожнению кишечника даже после недавнего стула и непреднамеренно терять вес".

Рак шейки матки

Рак печени

"Они могут включать тошноту, рвоту, более светлый стул, более темную мочу и чувство сытости после употребления небольшого количества пищи".

Желтуха

Боль в правом плече

Непреднамеренная потеря веса

Потеря аппетита

Усталость

Лихорадка и плохое самочувствие.

Для повышения шансов на успешное лечение заболевания ключевое значение имеет как можно более ранняя постановка диагноза. Однако в некоторых случаях это может быть сложно, поскольку ранние симптомы могут быть легкими или ошибочно приняты за признаки менее серьезных состояний.на которые следует обратить внимание.Также известный как колоректальный рак, рак кишечника является одним из наиболее распространенных видов рака.Общие признаки, которые должны вызывать тревогу, включают постоянную боль в животе, вздутие живота, спазмы и изменения в работе кишечника (например, запор, диарею или более жидкий стул).Рак шейки матки обычно растет очень медленно, и его часто можно выявить с помощью скринингового теста шейки матки.Симптомы, на которые следует обратить внимание, включаютЧасто симптомы рака печени связаны с проблемами пищеварения.Некоторые пациенты могут заметить припухлость в верхней правой части живота, почувствовать боль в этой области и вздутие живота, не вызванное приемом пищи.Ранее МедикФорум писал о признаках дефицита витаминов.

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