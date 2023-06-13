Врач: сон на левом боку предпочтительнее при гипертонии и проблемах с пищеварением

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сон на боку

Нутрициолог Али Рамадан рассказал, в каких случаях предпочтительнее спать на левом боку.

Врач констатировал, что положение тела на левом боку во время сна является благоприятным для здоровья ЖКТ.

«Желудок и желудочный сок остаются ниже пищевода, благодаря этому уменьшается риск возникновения изжоги и расстройства пищеварения», - приводит мнение нутрициолога Али Рамадана издание Huffington Post.

Специалист отметил, что во время сна на левом боку также ослабевает давление на спину. Данную позу эксперт назвал наиболее предпочтительной для беременных женщин – в ее случае улучшается обеспечение кровью сердца, почек и плода.

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Помимо этого спать на левом боку по мнению эксперта предпочтительней следующим категориям лиц:
  • страдающим от храпа
  • имеющим проблемы с пищеварением
  • людям с гипертонией.
Говоря о возможной пользе сна на правом боку, специалист уточнил: такое положение тела можно рекомендовать людям, имеющим заболевания сердца. Что касается позы на спине, врач заявил, что она максимально облегчает нагрузку на позвоночник и спину.

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