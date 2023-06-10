Невролог Ерохин: почему вы можете слышать в ухе свой пульс?
Невролог Владимир Ерохин: слышать пульс в ухе можно по разным причинам, например, из-за имеющейся гипертонии или гипертиреоза.
Звук пульсации в ухе обычно становится ощутимым или тревожащим ночью, когда человек пытается заснуть. Обычно он слышен с одной стороны и лишь иногда возникает в двух ушах. С течением времени такое сердцебиение в ухе может привести к нарушениям сна и даже к депрессии. Если пульс в ухе слышится в течение длительного времени, следует обязательно обратиться к врачу, потому что причины могут быть весьма тревожными, сообщил в беседе с «МедикФорум» невролог Владимир Ерохин.
«Пульсация в ухе является одним из наиболее распространенных симптомов высокого кровяного давления», - отметил специалист.
Следующие проблемы со здоровьем могут провоцировать звуки пульсации в ухе:
- высокое кровяное давление (гипертония)
- анемия
- сосудистые изменения
- гипертиреоз
- опухоль
- потеря слуха (например, из-за ушной серы)
- внутричерепная гипертензия.
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