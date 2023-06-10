Невролог Ерохин: почему вы можете слышать в ухе свой пульс?

«Пульсация в ухе является одним из наиболее распространенных симптомов высокого кровяного давления», - отметил специалист.

высокое кровяное давление (гипертония)

анемия

сосудистые изменения

гипертиреоз

опухоль

потеря слуха (например, из-за ушной серы)

внутричерепная гипертензия.

Звук пульсации в ухе обычно становится ощутимым или тревожащим ночью, когда человек пытается заснуть. Обычно он слышен с одной стороны и лишь иногда возникает в двух ушах. С течением времени такое сердцебиение в ухе может привести к нарушениям сна и даже к депрессии. Если пульс в ухе слышится в течение длительного времени, следует обязательно обратиться к врачу, потому что причины могут быть весьма тревожными, сообщил в беседе с «МедикФорум» невролог Владимир Ерохин.Следующие проблемы со здоровьем могут провоцировать звуки пульсации в ухе:Ерохин добавил, что редких случаях причину, заставляющую человека слышать пульс в ухе, врачам так и не удается выяснить.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания могут скрываться за отеками ног.

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