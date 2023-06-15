Воспаленный кишечник увеличивает риск инсульта - врач Алехина

"Исследование предупреждает, что люди с воспалительными заболеваниями кишечника на 13% чаще переносят инсульт. Люди, страдающие изнурительным состоянием, также известным как ВЗК, испытывают хроническое воспаление кишечника. Если вы не знаете, ВЗК включает болезнь Крона и язвенный колит", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Скрининг и управление факторами риска инсульта могут быть более актуальными для людей с ВЗК».

Основные сердечно-сосудистые заболевания, от высокого уровня холестерина до высокого кровяного давления, являются основными предшественниками инсульта. Новое исследование показало, что состояние, поражающее желудок, также может предвещать плохие новости.Исследовательская группа обнаружила, что люди с ВЗК имеют более высокий риск инсульта в течение 25 лет после постановки диагноза. Однако они также подчеркнули, что исследование не доказывает, что ВЗК вызывает инсульты, оно просто подчеркивает связь между ними.Люди с воспалительными заболеваниями кишечника и их врачи должны знать об этом долгосрочном повышенном риске.В среднем за 12 лет наблюдения 3720 человек с ВЗК перенесли инсульт по сравнению с 15 599 людьми, у которых его не было.Когда команда рассмотрела другие факторы, которые могут повлиять на риск инсульта, такие как болезни сердца, высокое кровяное давление и ожирение, они обнаружили, что люди, страдающие ВЗК, на 13 процентов чаще страдали от неотложной медицинской помощи.Повышенный риск был в основном для ишемического инсульта, который вызван блокировкой притока крови к мозгу, а не геморрагического инсульта, вызванного кровоизлиянием в мозг.Ранее МедикФорум писал о вреде пива для сердца.

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