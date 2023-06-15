Эндокринолог Юрочкин назвал заболевания, при которых слоятся и ломаются ногти

«если ломкость ногтей сочетается с бледностью, утомляемостью, зябкостью, звоном в ушах, трещинами в уголках рта и головными болями, возможен дефицит железа, анемия – в этом случае следует посетить врача».

грибок ногтей

псориаз

экзема

стригущий лишай

фуникулярный миелоз (заболевание спинного мозга, вызванное дефицитом витамина B12)

заражение крови

кандидоз

кожный грибок

микоз.

Врач-эндокринолог Александр Юрочкин сообщил в беседе с «МедикФорум», что иногда ногти могут слоиться и ломаться в силу того, что человеком употребляется недостаточно воды. Но также за повышенной ломкостью ногтей и их расслаиванием могут скрываться более серьезные причины.Ногти нуждаются в различных витаминах. Их ломкость, может быть признаком недостатка витамина А, витамина С и витаминов группы В. Передозировка витамином А также может привести к тому, что ногти станут слишком ломкими.По словам эндокринолога Юрочкина,Кроме того, слабые ногти – один из симптомов дефицита цинка, дефицита кальция.Эксперт объяснил, что алкоголь, употребляемый в большом количестве, способствует обезвоживанию, что негативно влияет на состояние ногтей.Говоря о заболеваниях, при которых слоятся и ломаются ногти, врач Юрочкин назвал следующие патологии:Эндокринолог констатировал, что повышенная или недостаточная активность щитовидной железы, могут быть причиной ломких и слабых ногтей. Тем, кто замечает у себя ухудшение в состоянии ногтевых пластин, врач посоветовал наблюдать, присутствуют ли также и такие симптомы, как тусклые волосы, быстрая утомляемость, потливость, тахикардия, изменения веса, высыхания на коже. При их наличии необходимо обратиться к врачу и проверить щитовидную железу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы могут указывать на развитие лейкемии.

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