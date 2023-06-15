Эндокринолог Юрочкин назвал заболевания, при которых слоятся и ломаются ногти

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состояние ногтей

Причины плохого состояния ногтей могут быть различными, от дефицита витаминов до различных заболеваний.

Врач-эндокринолог Александр Юрочкин сообщил в беседе с «МедикФорум», что иногда ногти могут слоиться и ломаться в силу того, что человеком употребляется недостаточно воды. Но также за повышенной ломкостью ногтей и их расслаиванием могут скрываться более серьезные причины.

Дефицит или избыток витаминов. Ногти нуждаются в различных витаминах. Их ломкость, может быть признаком недостатка витамина А, витамина С и витаминов группы В. Передозировка витамином А также может привести к тому, что ногти станут слишком ломкими.

Дефицит микроэлементов. По словам эндокринолога Юрочкина,

«если ломкость ногтей сочетается с бледностью, утомляемостью, зябкостью, звоном в ушах, трещинами в уголках рта и головными болями, возможен дефицит железа, анемия – в этом случае следует посетить врача».

Кроме того, слабые ногти – один из симптомов дефицита цинка, дефицита кальция.

Алкоголизм. Эксперт объяснил, что алкоголь, употребляемый в большом количестве, способствует обезвоживанию, что негативно влияет на состояние ногтей.

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Болезни. Говоря о заболеваниях, при которых слоятся и ломаются ногти, врач Юрочкин назвал следующие патологии:
  • грибок ногтей
  • псориаз
  • экзема
  • стригущий лишай
  • фуникулярный миелоз (заболевание спинного мозга, вызванное дефицитом витамина B12)
  • заражение крови
  • кандидоз
  • кожный грибок
  • микоз.
Заболевания щитовидной железы. Эндокринолог констатировал, что повышенная или недостаточная активность щитовидной железы, могут быть причиной ломких и слабых ногтей. Тем, кто замечает у себя ухудшение в состоянии ногтевых пластин, врач посоветовал наблюдать, присутствуют ли также и такие симптомы, как тусклые волосы, быстрая утомляемость, потливость, тахикардия, изменения веса, высыхания на коже. При их наличии необходимо обратиться к врачу и проверить щитовидную железу.

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Теги : ломкие ногти, признаки болезней, Александр Юрочкин