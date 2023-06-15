Эндокринолог Юрочкин назвал заболевания, при которых слоятся и ломаются ногти
Причины плохого состояния ногтей могут быть различными, от дефицита витаминов до различных заболеваний.
Врач-эндокринолог Александр Юрочкин сообщил в беседе с «МедикФорум», что иногда ногти могут слоиться и ломаться в силу того, что человеком употребляется недостаточно воды. Но также за повышенной ломкостью ногтей и их расслаиванием могут скрываться более серьезные причины.
Дефицит или избыток витаминов. Ногти нуждаются в различных витаминах. Их ломкость, может быть признаком недостатка витамина А, витамина С и витаминов группы В. Передозировка витамином А также может привести к тому, что ногти станут слишком ломкими.
Дефицит микроэлементов. По словам эндокринолога Юрочкина,
«если ломкость ногтей сочетается с бледностью, утомляемостью, зябкостью, звоном в ушах, трещинами в уголках рта и головными болями, возможен дефицит железа, анемия – в этом случае следует посетить врача».
Кроме того, слабые ногти – один из симптомов дефицита цинка, дефицита кальция.
Алкоголизм. Эксперт объяснил, что алкоголь, употребляемый в большом количестве, способствует обезвоживанию, что негативно влияет на состояние ногтей.
Болезни. Говоря о заболеваниях, при которых слоятся и ломаются ногти, врач Юрочкин назвал следующие патологии:
- грибок ногтей
- псориаз
- экзема
- стригущий лишай
- фуникулярный миелоз (заболевание спинного мозга, вызванное дефицитом витамина B12)
- заражение крови
- кандидоз
- кожный грибок
- микоз.
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