Лейкемия: онколог Черных посоветовал не игнорировать эти симптомы

«Если вы заметили, что лимфоузлы опухли без инфекции, обратитесь к врачу».

Лейкемию часто бывает трудно диагностировать, потому что ее симптомы являются неспецифичными – сообщил в беседе с «МедикФорум» онколог Павел Черных. Говоря об этом гематологическом раке, он посоветовал не игнорировать следующие симптомы.Лейкемия, поражающая клетки крови, может вызвать анемию, препятствуя выработке в организме здоровых эритроцитов. Это вызывает усталость и недомогание с появлением симптомов, которые можно принять за грипп.Только лишь бледная кожа еще не говорит о злокачественном заболевании. Но если бледность присутствует в дополнение к другим признакам, игнорировать ее не следует, так как она может сигнализировать о лейкемии.Онколог Черных заявил, что частый кашель и необычно длительные простуды являются симптомом, с которым нужно обязательно обращаться к врачу. При лейкемии тело хуже вырабатывает лейкоциты, которые помогают бороться с инфекциями. Сниженное количество лейкоцитов приводит к повышенной утомляемости, язвам во рту, болям в горле.Онколог Черных посоветовал не игнорировать этот симптом. Наряду с необычной кожной сыпью они могут говорить о низком количестве тромбоцитов, производящихся в костном мозге. Подобное изменение может объясняться лейкемией.Как и в случае с синяками, низкий уровень тромбоцитов при лейкемии может вести к необычным кровотечениям. Например, кровоточивость десен при чистке зубов может быть предвестником заболевания. Также предупреждающими знаками могут быть кровотечения из носа или обильные менструации у женщин.Низкий уровень лейкоцитов при развитии лейкемии делает организм подверженным инфекциям, при которых нередко возникает лихорадка. Ночная потливость может быть одним из ее проявлений или же она возникает как результат попытки организма бороться с раком.Опухшие железы на шее, в подмышечной впадине или в паху являются предупреждающим признаком многих заболеваний, в том числе лейкемии, сообщил онколог Черных. Увеличенные лимфатические узлы могут болеть при прикосновении к ним.Лейкемия может вызывать так называемую лейкемическую артропатию, которая характеризуется болью в суставах и костях. Боль может усиливаться в разное время суток, наиболее сильно она ощущается в предплечьях, голенях, ребрах. Некоторые люди чувствуют боль внизу слева, что может быть вызвано увеличением селезенки или печени.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким внешним признакам можно определить повышенный уровень холестерина в крови.

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