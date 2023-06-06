Врач Юрочкин назвал завтрак, улучшающий контроль сахара в крови при диабете

«С низким содержанием углеводов, высоким содержанием белка и достаточно высоким содержанием полезных и натуральных жиров».

При заболевании диабетом 2 типа врачи постоянно напоминают пациентам о необходимости профилактики его опасных осложнений (например, таких как воспаление и сердечно-сосудистые патологии). По словам эндокринолога Юрочкина, правильный завтрак эффективно помогает диабетикам контролировать уровень сахара в крови. Врач, ссылаясь на результаты некоторых исследований, назвал лучший тип завтрака в этом плане:Александр Юрочкин объяснил в разговоре с «МедикФорум», что одной из проблем при диабете становится слишком быстрое или значительное повышение уровня сахара в крови после еды. Если придерживаться низкоуглеводных завтраков, этой проблемы можно избежать и добиться, чтобы сахар в крови повышался медленнее. В исследованиях были сделаны наблюдения, что люди, которые ели завтрак с низким содержанием углеводов, были в меньше степени подвержены колебаниям уровня глюкозы в крови. Эксперт обратил внимание на то, что данный тип завтрака способствует контролю уровня сахара в крови в течение дня, а не только утром. В ходе экспериментов у тех, кто ел низкоуглеводный завтрак, фиксировалось более низкое потребление калорий и углеводов во время обеда и в течение остальной части дня. Эндокринолог Юрочкин посоветовал обратить внимание на эти преимущества низкоуглеводного завтрака в стабилизации уровня сахара в крови людям с диабетом 2 типа и предиабетом, а также тем, кто хочет сбросить вес.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает укрепить кровеносные сосуды при диабете.

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