Косметолог Томс: сильную потливость могут вызывать болезни и вредные привычки

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потливость

В интервью врача-косметолога Анны Томс были названы патологические причины слишком сильной потливости.

Косметолог Томс рассказала о факторах, которые чаще всего вызывают чрезмерно сильную потливость у человека, также известную как гипергидроз.

«Повышенное потоотделение, или гипергидроз, может возникнуть из-за болезней, вредных привычек, неправильного питания и образа жизни», - сказала эксперт «Известиям».

Анна Томс отметила, что в случаях аномальной потливости, которая бывает сильной вне всякой связи с температурой окружающей среды или физнагрузками, необходимо обращаться   врачу. Подобное потоотделение вполне способно оказаться внешним симптомом возникших нарушений, заболеваний.

Говоря о том, что может вызывать гипергидроз, специалист уточнила, что он может развиться из-за следующих проблем со здоровьем:
  • поражение нервной системы
  • инфекционные болезни
  • эндокринные расстройства.
 Что касается вредных привычек, косметолог Томс проинформировала: чрезмерная потливость может говорить о том, что человек употребляет никотин, алкоголь, запрещенные вещества. Кроме того, она может сигнализировать о сильном стрессе, панике, психоэмоциональном изменении.

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Специалистка добавила, что в жаркую погоду проблему потливости  усиливает ношение неподходящей одежды (например, сделанной из синтетики, плотной и облегающей), а также употребление тонизирующих напитков и продуктов, всего жареного и копченого, соленых закусок.

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Анна Томс
Анна Томс
Здоровье
врач-косметолог, дерматовенеролог
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