Косметолог Томс: сильную потливость могут вызывать болезни и вредные привычки
В интервью врача-косметолога Анны Томс были названы патологические причины слишком сильной потливости.
Косметолог Томс рассказала о факторах, которые чаще всего вызывают чрезмерно сильную потливость у человека, также известную как гипергидроз.
«Повышенное потоотделение, или гипергидроз, может возникнуть из-за болезней, вредных привычек, неправильного питания и образа жизни», - сказала эксперт «Известиям».
Анна Томс отметила, что в случаях аномальной потливости, которая бывает сильной вне всякой связи с температурой окружающей среды или физнагрузками, необходимо обращаться врачу. Подобное потоотделение вполне способно оказаться внешним симптомом возникших нарушений, заболеваний.
Говоря о том, что может вызывать гипергидроз, специалист уточнила, что он может развиться из-за следующих проблем со здоровьем:
- поражение нервной системы
- инфекционные болезни
- эндокринные расстройства.
Специалистка добавила, что в жаркую погоду проблему потливости усиливает ношение неподходящей одежды (например, сделанной из синтетики, плотной и облегающей), а также употребление тонизирующих напитков и продуктов, всего жареного и копченого, соленых закусок.
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Анна Томс
Здоровье
врач-косметолог, дерматовенеролог
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