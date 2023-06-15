Косметолог Томс: сильную потливость могут вызывать болезни и вредные привычки

«Повышенное потоотделение, или гипергидроз, может возникнуть из-за болезней, вредных привычек, неправильного питания и образа жизни», - сказала эксперт «Известиям».

поражение нервной системы

инфекционные болезни

эндокринные расстройства.

Косметолог Томс рассказала о факторах, которые чаще всего вызывают чрезмерно сильную потливость у человека, также известную как гипергидроз.Анна Томс отметила, что в случаях аномальной потливости, которая бывает сильной вне всякой связи с температурой окружающей среды или физнагрузками, необходимо обращаться врачу. Подобное потоотделение вполне способно оказаться внешним симптомом возникших нарушений, заболеваний.Говоря о том, что может вызывать гипергидроз, специалист уточнила, что он может развиться из-за следующих проблем со здоровьем:Что касается вредных привычек, косметолог Томс проинформировала: чрезмерная потливость может говорить о том, что человек употребляет никотин, алкоголь, запрещенные вещества. Кроме того, она может сигнализировать о сильном стрессе, панике, психоэмоциональном изменении.Специалистка добавила, что в жаркую погоду проблему потливости усиливает ношение неподходящей одежды (например, сделанной из синтетики, плотной и облегающей), а также употребление тонизирующих напитков и продуктов, всего жареного и копченого, соленых закусок.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что холодные руки у людей старшего возраста могут быть признаком опасного сосудистого заболевания

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