5 причин, по которым у вас может быть слишком высокий холестерин - врач Захарова

«Высокий уровень холестерина — это когда в крови слишком много жирного вещества, называемого холестерином. Это может привести к закупорке кровеносных сосудов, что может увеличить риск сердечного приступа или инсульта», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Обычно это вызвано факторами образа жизни, такими как употребление слишком большого количества жирной пищи, недостаточные физические нагрузки, избыточный вес, курение или употребление слишком большого количества алкоголя».

Жирные куски мяса

Мясные продукты, в том числе колбасы и пироги

Масло, топленое масло и сало

Сыр, особенно твердый сыр, такой как чеддер

Сливки, сметана и мороженое

Некоторые пикантные закуски, такие как сырные крекеры и попкорн.

Шоколадные кондитерские изделия

Печенье, торты и пирожные.

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Есть пять факторов, которые могут привести к высокому уровню холестерина, и большинство из них поддаются изменению.Эти пять факторов можно изменить, чтобы снизить уровень холестерина. Например, одна из лучших вещей, которые вы можете сделать, чтобы снизить уровень холестерина, — это воздерживаться от употребления жирной пищи.Еще один способ снизить уровень холестерина — чаще заниматься спортом. Ваше сердце билось не менее 150 минут в неделю, будь то быстрая ходьба, бег трусцой, танцы или плавание.Употребляя меньше жирной пищи и больше занимаясь спортом, вы с большей вероятностью похудеете. Худея, вы уже на пути к снижению уровня холестерина.

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