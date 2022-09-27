Потребление сывороточного протеина приводит к «значительному снижению» уровня холестерина

"Метаанализ существующих клинических испытаний, показал, что он снижает не только общий уровень холестерина, но и «плохой» холестерин (липопротеин низкой плотности). Продукт также увеличил «хороший» холестерин или липопротеин высокой плотности. Прием добавок сывороточных белков в течение 12 недель у пациентов с избыточным весом и ожирением был связан со значительным снижением общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности, а также с улучшением концентрации инсулина натощак и оценки модели гомеостаза в баллах резистентности к инсулину", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Высокий уровень холестерина означает, что в крови слишком много жирового вещества, называемого холестерином. Если его не лечить, это может привести к закупорке артерий, что приведет к серьезным заболеваниям, таким как сердечные приступы и инсульты. Однако есть способы предотвратить или уменьшить риск этого.Высокий уровень холестерина вызывается рядом факторов, включая употребление слишком большого количества жирной пищи, недостаточные физические нагрузки, избыточный вес или ожирение, курение и употребление алкоголя.Хотя долгосрочная диета и другие изменения образа жизни рекомендуются для снижения риска или снижения уровня, есть дополнительные продукты, которые вы можете употреблять, чтобы помочь.Одно исследование предполагает, что порошок сывороточного протеина может оказать положительное влияние на уровень холестерина.Ранее МедикФорум писал об особенностях интервального голодания.