Врач Андреева раскрывает причины чрезмерного потоотделения - вот что с этим можно сделать

"Некоторые люди ежедневно борются с сильным потоотделением независимо от температуры наружного воздуха", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Гормональные изменения

Привычки образа жизни, такие как употребление слишком большого количества алкоголя или кофеина

Гипертиреоз (сверхактивная щитовидная железа)

Лихорадка или болезнь.

«Гипергидроз — это заболевание, которое выходит за рамки обычного потоотделения и включает чрезмерное потоотделение. Заболевание может существенно повлиять на повседневную жизнь человека, приводя к социальному смущению, снижению уверенности в себе и помехам в повседневной деятельности».

Как лечить чрезмерное потоотделение

"Токсин работает, блокируя нервные сигналы, которые стимулируют выработку пота, обеспечивая облегчение на несколько месяцев".

Врач объяснил, что, хотя потоотделение является нормальным явлением, иногда железы, ответственные за выделение пота, могут быть сверхактивными и производить больше жидкости, чем на самом деле необходимо.Антиперспиранты, содержащие гексагидрат хлорида алюминия, которые временно блокируют работу потовых желез, являются одним из наиболее распространенных средств от чрезмерного потоотделения.Другим неинвазивным вариантом является процедура, называемая ионтофорезом, которая включает погружение пораженного участка в воду и пропускание через него слабого электрического тока.Ботокс также является популярным средством лечения гипергидроза, особенно когда речь идет о подмышках.Ранее МедикФорум писал о симптомах атеросклероза.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.