Врач Андреева назвала 4 вещи, которые нельзя делать перед сном

1. Никаких упражнений перед сном

"Тем не менее, вы должны планировать несколько часов между тренировкой и сном. В остальном движение не утомляет, а снова будит", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

2. Не ешьте слишком острое

"Острая пища также стимулирует кровообращение и затрудняет засыпание".

3. Не употребляйте алкоголь

4. Избегайте смартфонов, планшетов, телевизоров

Заниматься спортом и регулярно заниматься спортом полезно для здоровья. Это улучшает качество сна, потому что достаточное количество упражнений способствует глубокому сну.Если вы хотите хорошо выспаться, не ешьте вечером ничего трудноперевариваемого.Алкоголь под запретом, если вы хотите хорошо выспаться. Ведь те, кто употребляет алкоголь вечером, часто спят более беспокойно, им труднее погрузиться в глубокий сон.Уберите ноутбуки, планшеты или смартфоны перед сном. Голубоватый свет приборов мешает внутренним часам. Это обманывает мозг, заставляя его думать, что это день, и, таким образом, может привести к высвобождению меньшего количества гормона сна мелатонина. Также лучше не смотреть телевизор перед сном.Ранее МедикФорум писал о вреде чеснока.

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