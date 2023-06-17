Диетолог Пономарева объяснила, почему яблоки такие полезные - "ешьте с кожурой"

Яблоки не имеют хорошей репутации ни за что, и регулярное употребление должно держать подальше от врача. В приготовленном виде, например, в яблочном соусе, фрукты теряют многие полезные питательные вещества.

В целом, яблоки не только полезны для пищеварения и иммунной системы, но и как здоровая закуска снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Вот почему яблоки такие полезные

"В лучшем случае вы должны съесть кожуру. Там много витаминов и вторичных растительных веществ. Фитохимические вещества, такие как кверцетин и катехин, считаются важными антиоксидантами, оказывающими противовоспалительное действие на организм. Содержащийся в них флоридзин противодействует потере плотности костей и, следовательно, остеопорозу. Полифенолы также поддерживают здоровье клеток поджелудочной железы и, таким образом, регулируют выработку инсулина. Это предотвращает диабет II типа", - объясняет врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Ни один другой фрукт не хвалят так, как яблоки. И вот почему.Если вы съедите 100 граммов яблока, ваш организм получит от 45 до 61 калории. В дополнение к фруктозе, но без жира, яблоки также содержатОни надолго сохраняют чувство сытости, предотвращают тягу к еде, что может помочь вам похудеть. Фрукт также регулирует кишечную флору и, таким образом, пищеварение.Яблоки также содержат, в том числе А, В1 и В2, а также витамины С и Е. Это укрепляет вашу иммунную систему и предотвращает воспаление в организме. Однако некоторые сорта яблок содержат больше витаминов, чем другие. Берлепш, например, богат витаминомЯблоки или естественно мутный яблочный сок также служат дляот токсичных веществ, таких как те, которые содержатся в лекарствах. Яблоки также содержат, который вместе с натрием регулирует водный баланс организма и имеет решающее значение для функционирования мышц и нервных клеток.Ранее МедикФорум писал о вреде чеснока.

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