Диетолог Пономарева: стресс вызывает непреодолимую тягу к сладкому и жирному

"Хронический стресс блокирует цепь в мозгу, которая обычно действует как тормоз еды и подавляет систему вознаграждения. Когда этот стоп-сигнал отсутствует, когда вы находитесь в состоянии стресса, у вас появляется неумеренная потребность в поощрении сладкой и жирной пищи — и вы просто продолжаете есть, несмотря на то, что сыты", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"В результате вы также набираете вес, что только увеличивает стресс и неудовлетворенность".

Специфическая тяга к жиру и сладкому

"Это демонстрирует, как хронический стресс приводит к типичной тяге к нездоровой пище и перееданию".

Тяга к сладкому и жирному: когда мы в состоянии стресса, у нас часто возникает тяга к сладкому и нездоровой пище. Теперь исследователи выяснили, почему это так, с помощью мышей.Будь то работа, семейные конфликты или другие проблемы: хронический стресс сегодня является частью повседневной жизни многих людей. Но в долгосрочной перспективе это не только вызывает психологические проблемы и может привести к болезни — стресс также делает вас толстым. Потому что постоянный стресс часто вызывает тягу к сладкому, чипсам или нездоровой пище, которую трудно контролировать.Но откуда берется наша склонность к стрессовой еде?В исследовании, мыши, подвергшиеся стрессу, набирали в два раза больше веса, чем не подвергавшиеся стрессу мыши, потребляя такую же пищу с высоким содержанием жиров. Стресс также привел к увеличению потребления.Когда стрессированных мышей кормили только обычной, а нежирной пищей, их аппетит повышался меньше. Это говорит о том, чтоРанее МедикФорум писал о вреде чеснока.

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