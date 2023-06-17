Дерматолог Гольдин объяснил как избавиться от вросших ногтей на ногах

Почему летом ногти растут быстрее, чем зимой?

Вросший ноготь - такие последствия могут возникнуть

"Если ноготь врастает, он воспаляется, может гноиться или кровоточить. Это происходит, когда бактерии колонизируют рану. Как они развиваются, что помогает и как предотвратить вросшие ногти, здесь", - говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин специально для МедикФорум.

Как предотвратить врастание ногтей на ногах

"В дополнение к слишком коротким и закругленным ногтям, слишком тесная обувь и потные ноги могут способствовать врастанию. Люди с избыточным весом, диабетом или заболеваниями, которые могут привести к задержке воды, как правило, более восприимчивы к этому".





Два домашних средства от вросших ногтей

"Если ноготь врос лишь незначительно, достаточно обычной ванночки для ног с творожным мылом, ромашкой или 1% раствором перманганата калия".

Когда нужно обратиться к врачу по поводу вросшего ногтя?

На самом деле, у большинства людей ногти летом растут немного быстрее, чем зимой. Летом больше свежей и качественной пищи - это может быть причиной более сильного роста. И, наконец, летом мы получаем больше УФ-излучения от солнца, что способствует выработке витамина D. А этот витамин, среди прочего, участвует в формировании кожи и ногтей.Это рост, который иногда может сопровождаться осложнениями.В углах ногти не должны быть закруглены. И оставлять их следует достаточно долго, чтобы уголки ногтей выходили на латеральный край кожи.Когда ноготь врастает в кожу пальца ноги, пораженный участок воспаляется и становится болезненным.Затем область обрабатывают противовоспалительными гелями или мазями. Масло чайного дерева также хорошо подходит для этого, потому что оно также обладает антибактериальным эффектом и предотвращает инфекции. Хорошо высушите после этой процедуры и пока избегайте давления на носок.Если все это не улучшается, вы должны уточнить проблему у врача. Особенно это актуально, если ноготь гноится и сильно воспален. Воспаление может распространиться и перерасти во флегмону – бактериальную инфекцию кожи. Даже если к вросшему ногтю присоединяются лихорадка и усталость, посещение терапевта или дерматолога целесообразно.Ранее МедикФорум писал о пользе воды с лимоном.

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