Дерматолог Гольдин объяснил как избавиться от вросших ногтей на ногах
Вросшие ногти болезненны. Чтобы этого не произошло, важна правильная техника стрижки.
Почему летом ногти растут быстрее, чем зимой?
На самом деле, у большинства людей ногти летом растут немного быстрее, чем зимой. Летом больше свежей и качественной пищи - это может быть причиной более сильного роста. И, наконец, летом мы получаем больше УФ-излучения от солнца, что способствует выработке витамина D. А этот витамин, среди прочего, участвует в формировании кожи и ногтей.
Вросший ноготь - такие последствия могут возникнуть
Это рост, который иногда может сопровождаться осложнениями.
"Если ноготь врастает, он воспаляется, может гноиться или кровоточить. Это происходит, когда бактерии колонизируют рану. Как они развиваются, что помогает и как предотвратить вросшие ногти, здесь", - говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин специально для МедикФорум.
Как предотвратить врастание ногтей на ногах
В углах ногти не должны быть закруглены. И оставлять их следует достаточно долго, чтобы уголки ногтей выходили на латеральный край кожи.
"В дополнение к слишком коротким и закругленным ногтям, слишком тесная обувь и потные ноги могут способствовать врастанию. Люди с избыточным весом, диабетом или заболеваниями, которые могут привести к задержке воды, как правило, более восприимчивы к этому".
Два домашних средства от вросших ногтей
Когда ноготь врастает в кожу пальца ноги, пораженный участок воспаляется и становится болезненным.
"Если ноготь врос лишь незначительно, достаточно обычной ванночки для ног с творожным мылом, ромашкой или 1% раствором перманганата калия".
Затем область обрабатывают противовоспалительными гелями или мазями. Масло чайного дерева также хорошо подходит для этого, потому что оно также обладает антибактериальным эффектом и предотвращает инфекции. Хорошо высушите после этой процедуры и пока избегайте давления на носок.
Когда нужно обратиться к врачу по поводу вросшего ногтя?
Если все это не улучшается, вы должны уточнить проблему у врача. Особенно это актуально, если ноготь гноится и сильно воспален. Воспаление может распространиться и перерасти во флегмону – бактериальную инфекцию кожи. Даже если к вросшему ногтю присоединяются лихорадка и усталость, посещение терапевта или дерматолога целесообразно.
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