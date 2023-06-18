Кардиолог Ландмессер: к сердечным приступам склонны люди с хроническим воспалением

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боль в груди

Кардиолог Ульф Ландмессер порекомендовал контролировать свое артериальное давление, это помогает избежать сердечного приступа.

Кардиолог Ландмессер сообщил в интервью  о том, какие факторы могут обусловливать склонность людей к сердечным приступам. Изданию Focus врач рассказал о четырех наиболее распространенных факторах такого риска. В частности, Ландмессер констатировал, что к сердечным приступам склонны люди с хроническим воспалением.

«Сердечные приступы могут грозить людям с хроническими воспалительными заболеваниями», - заявил кардиолог.

Кроме того, добавил врач, на подверженность сердечным приступам влияют резкие колебания артериального давления и гипертония, повышенные уровни холестерина и сахара в крови, неблагоприятный семейный анамнез. Ульф Ландмессер отметил, что для профилактики инфарктов важно знать эти показатели, контролировать свое артериальное давление, сахар, холестерин, маркеры воспалительных состояний. С этой целью необходимо регулярно обследоваться, проходить диспансеризацию – особенно после наступления 40 лет.
 
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Ульф Ландмессер
Ульф Ландмессер
Здоровье
врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор
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