Кардиолог Ландмессер: к сердечным приступам склонны люди с хроническим воспалением

«Сердечные приступы могут грозить людям с хроническими воспалительными заболеваниями», - заявил кардиолог.

Кардиолог Ландмессер сообщил в интервью о том, какие факторы могут обусловливать склонность людей к сердечным приступам. Изданию Focus врач рассказал о четырех наиболее распространенных факторах такого риска. В частности, Ландмессер констатировал, что к сердечным приступам склонны люди с хроническим воспалением.Кроме того, добавил врач, на подверженность сердечным приступам влияют резкие колебания артериального давления и гипертония, повышенные уровни холестерина и сахара в крови, неблагоприятный семейный анамнез. Ульф Ландмессер отметил, что для профилактики инфарктов важно знать эти показатели, контролировать свое артериальное давление, сахар, холестерин, маркеры воспалительных состояний. С этой целью необходимо регулярно обследоваться, проходить диспансеризацию – особенно после наступления 40 лет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что слабость и дискомфорт в груди летом могут быть опасными симптомами

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