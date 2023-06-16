Реаниматолог Новиков: слабость и дискомфорт в груди летом могут быть опасными симптомами

«Наиболее опасны жаркие дни для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, метеозависимых, а также детей», - рассказал врач «Подмосковью сегодня».

«Головная боль, слабость, дискомфорт за грудиной – сигналы организма, которые не стоит игнорировать», - заявил реаниматолог.

Слишком высокая температура воздуха летом, а также перепады температур в кондиционированных помещениях и на улице могут крайне негативно отразиться на организме. Чтобы выдержать эту летнюю нагрузку, нужна здоровая и крепкая сосудистая система. Если сосуды слабые, если имеются хронические нарушения и заболевания, риск ухудшения самочувствия жарким летом возрастает сразу очень значительно, сообщил реаниматолог Новиков.Новиков отметил, что в жаркую погоду летом организм должен получать достаточное количество воды. Специалист пояснил, что газированные напитки и соки не являются ее альтернативой, нужна именно чистая питьевая вода.Помимо этого, следует придерживаться легкого рациона, отказаться от тяжелой, жирной, соленой пищи, поскольку ее усвоение может требовать дополнительных ресурсов, что может ослаблять организм.Также врач перечислил симптомы, появление которых летом может свидетельствовать об опасных изменениях в сердечно-сосудистой системе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, поему опасно пить слишком много воды в жару.

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