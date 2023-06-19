Хирург Косов сообщил о риске панкреонекроза из-за летних пикников

«Профилактика панкреонекроза элементарно проста – не объедаться, особенно жирной мясной, жареной и копченой пищей, и не употреблять спиртные напитки в больших дозах», - заявил специалист «АиФ».

«Даже слабые алкогольные напитки, в особенности пиво, оказывают негативное влияние на работу почек, нарушая фильтрацию и выделение мочи, что может привести к почечной недостаточности, а также вымывают из организма большое количество кальция», - предупредил специалист.

Говоря о риске панкреонекроза из-за летних пикников, Косов сообщил, что данная патология является осложнением острого панкреатита. При панкреонекрозе происходит омертвление тканей в поджелудочной железе. Заболевание требует серьезного лечения операции. Впоследствии перенесшим панкреонекроз людям приходится на протяжении всей жизни употреблять ферменты, а также придерживаться строгой диеты.Хирург Косов констатировал, что о здоровье своей поджелудочной железы необходимо заботиться. Главным условием для его сохранения врач назвал умеренность в питании.Врач подчеркнул, что поджелудочная железа подвергается, наибольшему удару при приеме алкоголя. В сочетании с жирными и жареными закусками спиртное способствует развитию нарушений холестеринового обмена, ведущим к атеросклерозу, который часто становится причиной инсульта или инфаркта. Кроме того, это сочетание содействует изменению свойств желчи и появлению в желчных протоках камней. Печень, пищеварительный тракт, сердечно-сосудистая система также могут сильно пострадать у тех, кто злоупотребляет алкоголем и вредной едой во время летних пикников. Врач посоветовал отказаться от привычки закусывать спиртные напитки свиным шашлыком.Кроме того, следует с осторожностью употреблять слабоалкогольные напитки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что женщинам после 40 лет нужно обязательно есть продукты с кальцием

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