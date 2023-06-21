Терапевт Романенко назвала патологии, которые вызывают дискомфортно низкое давление

«Люди испытывают неприятные ощущения с низким давлением при плохом гормональном фоне, снижении функций щитовидной железы», - уточнила врач, беседуя с порталом Pravda.Ru.

«Нужно активизировать водный баланс. Стоит съесть сыр, соленый огурец, выпить сладкий чай, если нет сахарного диабета».

В интервью терапевта Татьяны Романенко были названы патологии, которые нередко вызывают дискомфортно низкое давление.Также, добавила Романенко, плохое самочувствие на фоне сниженного давления может возникать из-за несоблюдения адекватного водного режима – когда человек пьет слишком мало или, наоборот, слишком много жидкости и у него возникают проблемы с минеральным обменом.Кроме того, дискомфортно низкое давление может указывать на дисфункцию надпочечников. Другими причинами подобного ухудшения самочувствия могут быть нарушения в работе головного мозга и в шейном отделе позвоночника.Татьяна Романенко дала совет о первой помощи человеку, которому стало нехорошо из-за снижения давления:Терапевт подчеркнула: в тех случаях, когда давление «падает» неожиданно и сопровождается явным дискомфортом, нужно обращаться за консультацией к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как могут проявляться инфаркт или инсульт, относящиеся к категории «бессимптомных».

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