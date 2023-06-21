Терапевт Романенко назвала патологии, которые вызывают дискомфортно низкое давление

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низкое давление

Гормональные сдвиги, проблемы с щитовидной железой и мозгом могут сопровождаться дискомфортным состоянием с пониженным давлением.

В интервью терапевта Татьяны Романенко были названы патологии, которые нередко вызывают дискомфортно низкое давление.

«Люди испытывают неприятные ощущения с низким давлением при плохом гормональном фоне, снижении функций щитовидной железы», - уточнила врач, беседуя с порталом Pravda.Ru.

Также, добавила Романенко, плохое самочувствие на фоне сниженного давления может возникать из-за несоблюдения адекватного водного режима – когда человек пьет слишком мало или, наоборот, слишком много жидкости и у него возникают проблемы с минеральным обменом.

Кроме того, дискомфортно низкое давление может указывать на дисфункцию надпочечников. Другими причинами подобного ухудшения самочувствия могут быть нарушения в работе головного мозга и в шейном отделе позвоночника.

Татьяна Романенко дала совет о первой помощи человеку, которому стало нехорошо из-за снижения давления:

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«Нужно активизировать водный баланс. Стоит съесть сыр, соленый огурец, выпить сладкий чай, если нет сахарного диабета».

Терапевт подчеркнула: в тех случаях, когда давление «падает» неожиданно и сопровождается явным дискомфортом, нужно обращаться за консультацией к врачу.

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Татьяна Романенко
Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
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