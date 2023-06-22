Врач Комарова назвала 4 ранних симптома рака шейки матки

"Такие изменения часто остаются бессимптомными, а это означает, что рутинные обследования, проводимые каждые 3–5 лет в зависимости от возраста, необходимы для выявления любых предвестников рака до того, как они обострятся", - говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.





Аномальное вагинальное кровотечение: если вы заметили кровотечение между обычными менструациями, после полового акта или новое кровотечение после менопаузы.

Необычные выделения из влагалища: такие изменения, как увеличение густоты, изменение цвета или запаха или появление крови, должны стать поводом для визита к врачу.

Боль во время полового акта: если половой акт становится болезненным, несмотря на использование таких мер, как увеличение смазки, обсудите это со своим врачом.

Необъяснимая боль: боль в пояснице или тазу должна быть проверена вашим лечащим врачом, если она не проходит быстро и не была вызвана очевидной травмой или инцидентом.

Врач-гинеколог рассказала о малозаметных изменениях в клетках шейки матки, таких как вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого риска, основная причина рака шейки матки.Важно понимать, что скрининг шейки матки — это не тест на рак; он предназначен для выявления потенциальных предшественников рака. Своевременное обнаружение и лечение этих изменений может превентивно остановить развитие рака, что подчеркивает важность посещения вашего скрининга.Попытайтесь выяснить, кто будет проводить ваш тест, или, если вы особенно беспокоитесь, может быть полезно запланировать предварительную встречу с врачом, который будет проводить тест. Это может быть возможностью задать любые вопросы, которые у вас могут возникнуть.Ранее МедикФорум писал о вреде сахара.

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