Врач Русакова: сахар является одним из разрушающих сосуды продуктов

«Существует ряд продуктов, которые опасны для сосудов человека».

«Доказано, что избыток сахара оказывает разрушающее действие на сосуды и провоцирует атеросклероз. Сначала идет воспаление сосудистой стенки и на его месте затем образуется холестериновая бляшка», - рассказала медик «Вечерней Москве».

«Если есть генетическая предрасположенность и человек будет вести неправильный образ жизни, это поспособствует неправильной работе сосудов», - резюмировала эксперт.

Врач Русакова сообщила в интервью:По словам специалистки, в большом количестве такие продукты пагубно сказывается на состоянии кровеносных сосудов, провоцирует их закупорку бляшками.Русакова отметила, что в эту категорию попадают промышленно произведенные сладости и выпечка, а также фастфуд. Самой опасной комбинацией для сосудов эксперт назвала сочетание сахара и жира, присутствующих в продуктах в высокой концентрации.. Врач- диетолог констатировала, что одним из разрушающих сосуды продуктов является мясо, содержавшее много жира, которое употребляется в большом количестве, – в таком продукте присутствует много холестерина. Его избыток в сосудах содействует появлению атеросклеротических бляшек.Врач предупредила, что на сосудах прежде всего сказывается недостаточное питье чистой воды (в особенности на фоне злоупотребления алкоголем, газированными и подслащенными напитками) – это влияет на сгущение крови и образование тромбов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сочетание некоторых продуктов с алкоголем особенно значительно вредит поджелудочной железе.

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