Трихолог Спиридонов: найдено средство, которое останавливает выпадение волос

"Однако это можно было бы обратить вспять, смягчив волосяные фолликулы, что можно сделать, увеличив выработку РНК miR-205 — частицы, которая, как известно, снижает жесткость клеток", - говорит врач-трихолог Олег Спиридонов, комментируя открытие специально для МедикФорум.

«У них волосы начали расти через 10 дней. Это не новые стволовые клетки. Мы стимулируем существующие стволовые клетки. клетки для роста волос».

С возрастом у людей волосяные фолликулы затвердевают, что препятствует росту волос.В эксперименте, проведенном на мышах, ученые генетически манипулировали стволовыми клетками, чтобы увеличить выработку миР-205, способствуя росту волос как у молодых, так и у пожилых мышей.Эксперт объяснил, что манипулирование клеточной механикой может стимулировать рост волос, и сказал, что если дальнейшие испытания на мышах пройдут успешно, они разработают эксперименты для его потенциального применения на людях.В новаторском исследовании использовались высокотехнологичные инструменты микроскопии, такие как атомная сила для измерения жесткости клеток и двухфотонная микроскопия для наблюдения за поведением клеток у мышей.Эксперты надеются, что результаты будут воспроизведены на людях, но пока призывают к осторожности в проведении параллелей.Ранее МедикФорум писал о вреде сахара.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.