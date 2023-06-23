«К таким заболеваниям относятся красная волчанка, склеродермия, фотоаллергический дерматит – аллергическая реакция на солнце и различные фотодерматозы – заболевания, которые вызваны или обострены солнцем», - сообщила специалистка «Ленте.ру».

«После 45-50 лет защита кожи уже не та, и возрастает риск раковых заболеваний. Солнце может это и спровоцировать, и усилить», - предупредила эксперт.

Дерматолог Галлямова рассказала в интервью, что загорать не разрешается при некоторых хронических заболеваниях.Кроме того, солнечные ванны противопоказаны при диспластическом невусе, при большом количестве (больше ста) имеющихся на теле родинок.Если перечисленные факторы отсутствуют, однако присутствуют светлая, легко краснеющая на солнце кожа, светлые глаза и волосы, – загорать тоже не нужно.Дополнительно дерматолог Галлямова посоветовала не загорать людям после 45 лет.В таком возрасте любителям солнечной погоды следует находиться в тени и лишь на протяжении ограниченного времени.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что терапевт Игорь Гончаров объяснил, почему в жаркую погоду может произойти значительное ухудшение самочувствия.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.