Терапевт Гончаров раскрыл причины резкого ухудшения самочувствия россиян в жару

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плохое самочувствие

Терапевт Игорь Гончаров: жара, совпадающая с магнитной бурей, может поспособствовать значительному ухудшению самочувствия.

Терапевт Гончаров раскрыл причины резкого ухудшения самочувствия россиян в жару. Врач констатировал, что многие люди могли плохо себя чувствовать из-за происходивших геомагнитных колебаний

«Некоторые наши пациенты связывают свое плохое самочувствие с магнитными вспышками на солнце и другими явлениями природы. К нам обращаются люди с типичными обострениями в такую погоду: гипертонические кризы, отеки и плохое самочувствие, связанное с проблемами сердечно-сосудистой системы», - рассказал медик «Общественной службе новостей».

По словам терапевта Гончарова, появление недомогания, головных болей летом бывает связано с тем, что в разогретом воздухе понижается концентрация кислорода. Кроме того, в жару увеличивается содержание углекислого газа. Специалист заявил, что людям, находящимся в помещениях, необходимо как можно чаще проветривать их.

Также, отметил Гончаров, в жаркую погоду важно достаточно пить воды. Если возникают проблемы с отеками, имеет смысл использовать мочегонные препараты, но назначать их, определять нужную дозировку должен врач.

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Одной из причин резкого ухудшения самочувствия россиян в жару являются гипертонические кризы – состояния, обусловленные сразу очень значительным подъемом артериального давления. Но часто людей летом бывает склонна к гипотонии, и в жару давление у них падает. Учитывая это, следует контролировать свое давление, иметь под рукой рекомендованные врачом препараты, подсказал специалист.

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Игорь Гончаров
Игорь Гончаров
Здоровье
врач-терапевт, руководитель медицинской клиники
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