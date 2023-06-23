Нутрициолог Строков: эти популярные напитки вызывают головную боль

"Я говорю об искусственных подсластителях, таких как аспартам, которые действительно могут вызывать головную боль. И они содержатся не только в безалкогольных напитках, но и во многих других продуктах", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Питьевая мигрень – как защититься

Миллионы людей во всем мире борются с мигренью. За это часто отвечают так называемые триггеры, такие как стресс, алкоголь или определенные запахи. Исследование показало, что определенные ингредиенты многих безалкогольных напитков также могут вызывать такие приступы мигрени.Если вы часто страдаете от приступов мигрени, вызванных подсластителями, вам следует подумать о профилактической терапии. Это может снизить частоту и интенсивность приступов. Существует антитело, которое блокирует действие белка CGRP (пептида, связанного с геном кальцитонина), который отвечает за боль при мигрени.Ранее МедикФорум писал о вреде фруктов для печени.

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