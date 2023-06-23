Диетолог Пономарева: тест на тургор кожи сразу подскажет достаточно ли вы пьете воды

Тест на натяжение кожи

"Определить тургор кожи очень просто. Для этого возьмите кожу между большим и указательным пальцами и сожмите их вместе, пока не образуется складка кожи", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Кожа имеет основное напряжение, которое зависит от содержания жидкости в клетках. Если организму не хватает жидкости, кожа становится дряблой и сухой".

Важно пить много жидкости — это уже должно быть общеизвестно. Многие телесные процессы требуют достаточного количества жидкости, и от этого также зависят функции жизненно важных органов. Кроме того, питьевая вода считается важным помощником в похудении.Но достаточно ли того количества воды, которое вы выпиваете ежедневно?Натяжение вашей кожи является хорошим и простым индикатором того, гидратирован ли ваш организм. С помощью теста натяжения кожи или теста «тургор кожи» вы можете за считанные секунды проверить, достаточно ли вы пьете или нет.Хорошо подходит для этого кожа на плече или кожа на тыльной стороне кисти. Если эта кожная складка остается после того, как вы отпустили ее, напряжение вашей кожи в этот момент уменьшается и показывает вам, что вы пьете недостаточно.Ранее МедикФорум писал о вреде фруктов для печени.

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