Эндокринолог Калинчев: больные диабетом зачастую усугубляют свое состояние

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пациент с диабетом у врача

Эндокринолог Алексей Калинчев назвал распространенную ошибку людей с диабетом, из-за которой возникают опасные осложнения.

Эндокринолог Калинчев заявил в интервью, что больные диабетом  люди зачастую сами усугубляют свое состояние, поскольку не осознают серьезности недуга и необходимости постоянно контролировать ключевые аспекты терапии. По мнению врача, подобное легкомыслие диабетиков является их главной ошибкой, как и причиной возникающих у них опасных осложнений, эпизодов резкого ухудшения самочувствия.

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«Люди не осознают серьезности и опасности своего заболевания и относятся к лечению несерьезно. Соответственно, они нерегулярно принимают лекарства, которые им врачи назначили, не проходят плановых обследований», - заявил Алексей Калинчев, беседуя с порталом Pravda.Ru.

По словам медика, следствием того, что люди с диабетом манкируют аккуратным регулярным приемом таблеток, не отслеживают гликемию крови, становятся внезапные колебания уровня сахара в крови, который может как повышаться, так и снижаться. Оба состояния – и гипергликемия, и гипогликемия – могут быть очень опасными при диабете. В критических случаях они грозят человеку смертью.

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Алексей Калинчев
Алексей Калинчев
Здоровье
врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог
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Теги : диабет, ошибки в лечении, Алексей Калинчев
Эндокринолог Калинчев: больные диабетом зачастую усугубляют свое состояние
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