Мнение врача: осенью следует есть жирные продукты

«Такие продукты дают большую сытость и способствуют термогенезу», - заявил Калинчев «Общественной службе новостей».

«Особенно рекомендую обратить внимание на достаточное потребление витамина D. Среднесуточная дозировка – это 5–10 тысяч МЕ»,- напомнил он.