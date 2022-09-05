Мнение врача: осенью следует есть жирные продукты

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сало

Жирные продукты, включая сало, следует включат в рацион и есть осенью, с наступлением холодов, – считает эндокринолог Алексей Калинчев.

Сало вместе с другими продуктами, являющимися источником животного жира, полезно есть осенью в умеренном количестве.

«Такие продукты дают большую сытость и способствуют термогенезу», - заявил Калинчев «Общественной службе новостей».

Также медик дал совет употреблять жирные кисло-молочные продукты.

При отсутствии лишнего веса, продолжил Калинчев, блюда, употребляемые в обед и на ужин, должны содержать сложные углеводы вкупе с животным белком и неболшо дозой сливочного либо растительного масла. Если лишние килограммы присутствуют, то после пяти часов вечера углеводы и жир употреблять не следует – лучше ограничиться белком вместе с овощами.

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Помимо этого, осенью организм должен получать витамины, подчеркнул врач.

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«Особенно рекомендую обратить внимание на достаточное потребление витамина D. Среднесуточная дозировка – это  5–10 тысяч МЕ»,- напомнил он.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы полезные и вредные свойства белого риса.
Алексей Калинчев
Алексей Калинчев
ЗОЖ
врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог
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