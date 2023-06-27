Врач Строков назвал 4 продукта, которые «виноваты» в инсультах

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Врач Строков назвал 4 продукта, которые «виноваты» в инсультах


Врач также рекомендовал увеличить количество продуктов в своем рационе, чтобы снизить вероятность инсульта.


Инсульты являются серьезными, потенциально опасными для жизни медицинскими происшествиями.

Они возникают, когда приток крови к мозгу прекращается — обычно из-за тромба или разрыва кровеносного сосуда. Существует ряд факторов, которые могут повысить риск инсульта, одним из которых является диета.

Нутрициолог особо не советовал есть четыре продукта, чтобы предотвратить закупорку артерий:
  • Обработанное мясо
  • Масло
  • Печенье
  • Жареная еда.
«Поскольку большинство инсультов связаны с накоплением жировых бляшек (атером) в артериях, снабжающих ваш мозг, продукты, которые способствуют этому, увеличивают ваш риск. Насыщенные и трансжиры являются основными виновниками и включают такие продукты, как переработанное мясо (например, колбасы и гамбургеры), масло, печенье и жареные продукты, и это лишь некоторые из них», - говорит врач-нутрициолог Игорь Сроков специально для МедикФорум.



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Однако есть и другие продукты, которые также могут повысить риск. Повышенное кровяное давление также вызывает образование атером, и поэтому высокое потребление соли (например, в чипсах и беконе) увеличивает ваш риск.

Высокое потребление сахара (например, газированных напитков) является еще одним ключевым фактором риска инсульта, отчасти из-за его связи с увеличением веса и диабетом 2 типа, который вызывает повреждение и воспаление артерий.

Некоторые продукты могут иметь противоположный эффект и снизить вероятность инсульта.



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