Диетолог Пономарева рассказала о простом методе, который позволит не заболеть диабетом

«Многие традиционные диеты для похудения включают подсчет калорий, что может быть громоздким и трудным для выполнения», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Ограниченное по времени питание без подсчета калорий стало популярной стратегией похудения, потому что это просто».

"Придерживаясь плана диеты с ограничением по времени и тем самым снижая вес, можно снизить риск развития диабета 2 типа".

Таким образом, более простой план диеты, известный как «еда, ограниченная по времени», может стать шагом вперед.Исследование показали, что при наборе 90 взрослых людей, страдающих ожирением, участников случайным образом распределили в разное время приема пищи. Некоторым участникам приходилось есть только с полудня до 8 вечера, и они регулярно встречались с диетологом.Те, кто принимал пищу с ограничением по времени,Кроме того, группа с ограниченным временем приема пищи также в среднем потеряла около 5 кг после одного года соблюдения плана контролируемой диеты.Ожирение является одним из ведущих факторов риска развития диабета 2 типа. Считается, что на ожирение приходится до 85 процентов риска развития высокого уровня сахара в крови.Результаты могут частично помочь в принятии клинических решений, принимая во внимание индивидуальные предпочтения, а не просто выбирая диету, которая может быть более эффективной. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, кто получит наибольшую пользу от каждого из этих вмешательств.Ранее МедикФорум писал о риске заражения гепатитом.

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