Врач Андреева: важные утренние ритуалы помогут проснуться - лимон, кофе, будильник

Выберите правильный звук

"Когда вас разбудил пронзительный, громкий будильник, неудивительно, что вы в плохом настроении. Вместо этого установите приятную мелодию или любимую радиостанцию в качестве будильника, чтобы мягко разбудить вас", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Вставайте раньше, чтобы снять стресс утром

Тянитесь

"Потянитесь и потянитесь несколько мгновений в постели, чтобы выйти из «жесткого сна». Аккуратно вытяните шею и помассируйте виски. Интуитивно следуйте желаниям своего тела".

Начните день с утреннего душа, любимой музыки и пробежки





Откройте окно и сделайте глубокий вдох

"Нет ничего плохого в утреннем кофе. Тем не менее, вы начнете день бодрее и здоровее, если не устроите своему телу немедленный шок кофеином натощак".

Вот почему вы должны пить лимон с водой по утрам

"В качестве щелочной пищи лимон уравновешивает кислоты в организме и, если его пить натощак, выводит накопившиеся за ночь токсины. А еще стимулирует пищеварение".

Вы один из тех людей, которые просто не могут проснуться утром? На этом можно заканчивать: мы расскажем вам об утренних ритуалах, которые облегчат вам начало дня.Самый большой стрессовый фактор по утрам — нехватка времени. Решение: вставайте раньше, чтобы начать день расслабленным. Чтобы справиться с этим, не меняя резко свой биоритм, просто делайте это медленно: каждое утро ставьте будильник всего на минуту раньше.Шампуни и гели для душа, содержащие освежающие вещества, такие как цитрусовые, помогают привести себя в форму. Включите любимую музыку и увеличьте выброс эндорфинов.Несколько шагов на свежем воздухе всегда должны быть вариантом, особенно если вы работаете за своим столом и дышите офисным воздухом в течение всего дня.Идет проливной дождь и/или у вас нет времени или желания выйти на улицу перед работой? Без проблем. Тогда откройте окна хотя бы утром и сделайте глубокий вдох и выдох.Цитрусовые не только действуют как стимулятор снаружи в геле для душа, но и пробуждают организм изнутри.Ранее МедикФорум писал о признаках высокого сахара в крови.

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