Признак в области пупка, указывающий на высокий уровень сахара в крови

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Сахарный диабет второго типа может не проявлять себя годами, однако его разрушительное воздействие будет нарастать. Особенно сильно страдают мелкие сосуды.

Как говорится в исследовании, опубликованном в Express, признак в области пупка может быть предупреждением о том, что уровень сахара в крови вышел из-под контроля.

Существует несколько симптомов, связанных с диабетом на начальных стадиях, но осложнения неизбежно возникнут, если не принимать во внимание высокий уровень глюкозы и ничего с этим не делать.

Признаки хронического высокого уровня сахара в крови обычно проявляются в руках, ногах и глазах в результате диабетической невропатии - повреждения нервов. Есть еще один признак - грибковые инфекции.

Кандида - это дрожжи, которые обычно появляются во влажных, закрытых участках тела. Такие инфекции могут возникать в области пупка, и характеризуются они прозрачными или окрашенными выделениями.

Другие признаки грибковой инфекции в области пупка:

  • шелушащаяся кожа, 
  • сильный запах, 
  • зуд и покраснение.

Такие инфекции более распространены у людей с высоким уровнем глюкозы в крови.

  • Согласно исследованию, опубликованному в журнале детской и подростковой гинекологии, по-видимому, существует связь между высоким уровнем сахара в крови и кандидозными дрожжевыми инфекциями. У людей с диабетом часто уровень сахара в крови выше нормы, и дрожжи питаются этим сахаром. В этом случае дрожжи могут легче распространяться по организму и на коже, - говорится в исследовании.

Ранние признаки диабета 2 типа.

  • Постоянная жажда. Вы пьете воду, но сухость во рту не проходит
  • Сильный голод
  • Учащенное мочеиспускание
  • Усталость
  • Медленное заживление порезов и ран
  • потеря веса
  • Затуманенное зрение
  • Зуд в области гениталий.

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