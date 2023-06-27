Признак в области пупка, указывающий на высокий уровень сахара в крови
Сахарный диабет второго типа может не проявлять себя годами, однако его разрушительное воздействие будет нарастать. Особенно сильно страдают мелкие сосуды.
Как говорится в исследовании, опубликованном в Express, признак в области пупка может быть предупреждением о том, что уровень сахара в крови вышел из-под контроля.
Существует несколько симптомов, связанных с диабетом на начальных стадиях, но осложнения неизбежно возникнут, если не принимать во внимание высокий уровень глюкозы и ничего с этим не делать.
Признаки хронического высокого уровня сахара в крови обычно проявляются в руках, ногах и глазах в результате диабетической невропатии - повреждения нервов. Есть еще один признак - грибковые инфекции.
Кандида - это дрожжи, которые обычно появляются во влажных, закрытых участках тела. Такие инфекции могут возникать в области пупка, и характеризуются они прозрачными или окрашенными выделениями.
Другие признаки грибковой инфекции в области пупка:
- шелушащаяся кожа,
- сильный запах,
- зуд и покраснение.
Такие инфекции более распространены у людей с высоким уровнем глюкозы в крови.
- Согласно исследованию, опубликованному в журнале детской и подростковой гинекологии, по-видимому, существует связь между высоким уровнем сахара в крови и кандидозными дрожжевыми инфекциями. У людей с диабетом часто уровень сахара в крови выше нормы, и дрожжи питаются этим сахаром. В этом случае дрожжи могут легче распространяться по организму и на коже, - говорится в исследовании.
Ранние признаки диабета 2 типа.
- Постоянная жажда. Вы пьете воду, но сухость во рту не проходит
- Сильный голод
- Учащенное мочеиспускание
- Усталость
- Медленное заживление порезов и ран
- потеря веса
- Затуманенное зрение
- Зуд в области гениталий.
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