Признак в области пупка, указывающий на высокий уровень сахара в крови

шелушащаяся кожа,

сильный запах,

зуд и покраснение.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале детской и подростковой гинекологии, по-видимому, существует связь между высоким уровнем сахара в крови и кандидозными дрожжевыми инфекциями. У людей с диабетом часто уровень сахара в крови выше нормы, и дрожжи питаются этим сахаром. В этом случае дрожжи могут легче распространяться по организму и на коже, - говорится в исследовании.

Постоянная жажда. Вы пьете воду, но сухость во рту не проходит

Сильный голод

Учащенное мочеиспускание

Усталость

Медленное заживление порезов и ран

потеря веса

Затуманенное зрение

Зуд в области гениталий.

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