Онколог Воробьев: размер и цвет вашей родинки сигнализирует о раке кожи

«Меланома — это тип рака кожи, который вызывается ультрафиолетовым излучением. Проведение длительного времени на солнце или регулярное использование солярия может увеличить ваши шансы на развитие этого рака», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

"Также обратите внимание на изменение цвета родинки. В то время как родинки, как правило, различаются по цвету, меланомы могут представлять собой смесь цветов, например, коричневый, смешанный с черным, красным, розовым, белым или синим оттенком".

Рак кожи является пятым по распространенности типом опухоли в регионе.Если не лечить, меланома может распространиться на другие части тела и может быть чрезвычайно опасной.Есть несколько изменений в родинках, на которые следует обратить внимание, что может позволить вам обнаружить признаки меланомы на ранней стадии и обратиться за лечением. Одним из первых признаков потенциальной меланомы является родинка, котораяМеланомы обычно имеют ширину более 6 мм и значительно больше обычных родинок, которые обычно имеют размер плоского конца карандаша или меньше.У тех, у кого рыжие волосы и светлая кожа, меланома может быть только красной или розовой (так называемая амеланотическая меланома). Еще одно изменение во внешнем виде родинки, на которое следует обратить внимание, — это изменение ее формы.Обычные родинки имеют тенденцию выглядеть ровными, когда обе половины родинки выглядят примерно одинаково, с круглыми краями. Меланома, с другой стороны, имеет тенденцию иметь неровную или неправильную форму с неровными краями.О любых изменениях родинки следует сообщать врачу или дерматологу для проверки на рак кожи.Ранее МедикФорум писал о продуктах, богатых калием.

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