Врач Андреева назвала ключ к здоровью костей в любом возрасте

"Исследование показало, что регулярные физические упражнения могут способствовать здоровью костей. Ученые обнаружили, что у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, меньше шансов иметь хорошую плотность костей в нижней части спины и выше процент жира в организме. Однако те, кто был более активен, с большей вероятностью набирали больше очков в этих областях", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Хотя вы можете не думать о них, если они не болят, кости — это живые ткани, которые постоянно меняются. К сожалению, с возрастом ткани становятся более хрупкими и склонными к поломке.Это подвергает вас риску развития остеопороза, состояния, которое возникает, когда создание новой кости не поспевает за потерей старой кости. Остеопороз поражает почти 20 процентов женщин и пять процентов мужчин в возрасте 50 лет и старше.Результаты показывают, что физическая активность является ключевым компонентом поддержания здоровья костей как у мужчин, так и у женщин и тесно связана с более низким процентным содержанием жира в организме.Ожирение является движущей силой увеличения смертности и более высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака.Ранее МедикФорум писал о продуктах, богатых калием.

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