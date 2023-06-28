Невролог Алехина: одиночество резко увеличивает риск деменции

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Невролог Алехина: одиночество резко увеличивает риск деменции


Согласно исследованию, одиночество имеет серьезные последствия. Риск слабоумия значительно возрастает, а вещество мозга деградирует, даже если больные вообще не чувствуют себя одинокими.


Одиночество меняет тело и психику. Даже когда социально изолированные люди одиноки, но не чувствуют себя одинокими, можно продемонстрировать эффекты.

"Те, кто живет в социальной изоляции, имеют значительно более высокий риск развития деменции в пожилом возрасте. Соответственно, отсутствие контакта со временем приводит к потере серого вещества в мозге и увеличивает риск слабоумия примерно на 26 процентов", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.


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Человек существо социальное, наша биология и психика созданы для социальной стимуляции и контактов. Но особенно в наши дни все больше и больше людей живут в социальной изоляции.


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Это также имеет последствия для здоровья: одиночество и социальная изоляция приводят к нарушениям сна, стрессу, ослабляют иммунную систему и могут способствовать воспалению, как показали исследования. Мозговая активность также изменяется у социально изолированных людей.


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У одиноких на 26% выше риск развития деменции


Большое долгосрочное исследование показывает, что социальная изоляция также увеличивает риск слабоумия. 

Выяснилось, что почти 5000 участников заболели слабоумием в ходе исследования — причем чаще болели люди, заявившие в начале исследования, что у них практически нет контактов и они находятся в социальной изоляции. Риск слабоумия увеличился на 26 процентов из-за социальной изоляции.

"Удивительная вещь: этот повышенный риск слабоумия не зависит от того, чувствуют ли больные субъективно одиночество или нет". 



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