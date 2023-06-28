Нутрициолог Строков рассказал почему краснокочанная капуста такая полезная

110 Фото: https://pixabay.com/photos/red-cabbage-vegetables-to-cut-cook-1931731/
Нутрициолог Строков рассказал почему краснокочанная капуста такая полезная


Краснокочанная капуста относится к группе капустных овощей, наряду с брюссельской капустой и листовой капустой. Он имеет перечный вкус и хрустит в сыром виде, но становится слаще и мягче при приготовлении.


По мере роста растение образует в центре плотные шары из листьев, окруженные гораздо более крупными зелено-фиолетовыми листьями. Когда краснокочанная капуста готова к уборке, ее собирают целиком, а наружные листья удаляют, оставляя только кочан – ту часть, которую мы едим.


"Что делает краснокочанную капусту такой полезной, так это ее питательный профиль. Овощи не только содержат ряд витаминов и минералов. Фиолетовая капуста содержит 27 килокалорий на 100 граммов и чрезвычайно низкокалорийна", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

 

Вот почему краснокочанная капуста так полезна


Краснокочанная капуста полезнее всего в сыром виде, например, в составе салатов. 
  • Красная капуста содержит около 60 миллиграммов на 100 граммов и имеет такое же высокое содержание витамина С, как и лимоны. 
  • Капуста содержит витамины В1, В2, В3, В6 и В9 и богата витаминами А и Е.
  • Минералы, которые содержит красная капуста, включают калий, кальций, натрий, магний и фосфор. 
Традиционные рецепты тушеной красной капусты часто сочетают острый вкус капусты со сладкими ингредиентами, такими как яблоки, сахар, сидр. 

"Слегка тушеная капуста способствует высвобождению полезных каротиноидов, а добавление цельных фруктов, таких как яблоки, естественным образом подслащивает блюдо".



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