Нутрициолог Строков рассказал почему краснокочанная капуста такая полезная

По мере роста растение образует в центре плотные шары из листьев, окруженные гораздо более крупными зелено-фиолетовыми листьями. Когда краснокочанная капуста готова к уборке, ее собирают целиком, а наружные листья удаляют, оставляя только кочан – ту часть, которую мы едим.





"Что делает краснокочанную капусту такой полезной, так это ее питательный профиль. Овощи не только содержат ряд витаминов и минералов. Фиолетовая капуста содержит 27 килокалорий на 100 граммов и чрезвычайно низкокалорийна", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Вот почему краснокочанная капуста так полезна

Красная капуста содержит около 60 миллиграммов на 100 граммов и имеет такое же высокое содержание витамина С, как и лимоны.

Капуста содержит витамины В1, В2, В3, В6 и В9 и богата витаминами А и Е.

Минералы, которые содержит красная капуста, включают калий, кальций, натрий, магний и фосфор.

"Слегка тушеная капуста способствует высвобождению полезных каротиноидов, а добавление цельных фруктов, таких как яблоки, естественным образом подслащивает блюдо".

Краснокочанная капуста полезнее всего в сыром виде, например, в составе салатов.Традиционные рецепты тушеной красной капусты часто сочетают острый вкус капусты со сладкими ингредиентами, такими как яблоки, сахар, сидр.Ранее МедикФорум писал о продуктах богатых калием.

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