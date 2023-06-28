Психиатр Скавыш: подростковое хамство является нездоровым поведением

«Если подросток хамит и проявляет неуважение к старшим, то причины такого поведения нужно выяснять с помощью психолога, педагога и врачей, а еще в этом поможет обследование мозга».

«Если подросток хамит, то это нездоровое (ненормальное) поведение», - поделился мнением психиатр Скавыш.

«Если патология в ЦНС будет найдена, то лечение и психотерапия только помогут проблемному подростку справиться со своим анархическим поведением», – постулировал специалист.

Психиатр Скавыш заявил в беседе с РИАМО:Он отметил, что демонстрация подростками хамства, неуважения к старшим людям, к культурным традициям можно оценивать как психопатическое или девиантное поведение.Специалист констатировал , что видя такое поведение, нужно выяснять его причины, в том числе проводя обследование головного мозга. Владимир Скавыш заявил, что психическим болезням свойственно манифестировать именно в подростковый период жизни, при так называемом переходном возрасте. При этом могут возникать ихопатические проявления, совершаются неадекватные, антисоциальные поступки. Также может упасть успеваемость.Психиатр посоветовал не смотреть на подобные случаи сквозь пальцы и не оставлять их на самотек во избежание непредсказуемых и опасных последствий.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что психолог Анастасия Нович назвала способы , помогающие избавиться от тревоги.

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