Психиатр Скавыш: подростковое хамство является нездоровым поведением

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подростки

Проявляемое подростком хамство является поводом для обследования мозга, считает психиатр Владимир Скавыш.

Психиатр Скавыш заявил в беседе с РИАМО:

«Если подросток хамит и проявляет неуважение к старшим, то причины такого поведения нужно выяснять с помощью психолога, педагога и врачей, а еще в этом поможет обследование мозга».

Он отметил, что демонстрация подростками хамства, неуважения к старшим людям, к культурным традициям можно оценивать как психопатическое или девиантное поведение.

«Если подросток хамит, то это нездоровое (ненормальное) поведение», - поделился мнением психиатр Скавыш.

Специалист констатировал, что видя такое поведение, нужно выяснять его причины, в том числе проводя обследование головного мозга. Владимир Скавыш заявил, что психическим болезням свойственно манифестировать именно в подростковый период жизни, при так называемом переходном возрасте. При этом могут возникать ихопатические проявления, совершаются неадекватные, антисоциальные поступки. Также может упасть успеваемость.

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«Если патология в ЦНС будет найдена, то лечение и психотерапия только помогут проблемному подростку справиться со своим анархическим поведением», – постулировал специалист.

Психиатр посоветовал не смотреть на подобные случаи сквозь пальцы и не оставлять их на самотек во избежание непредсказуемых и опасных последствий.

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Владимир Скавыш
Владимир Скавыш
Здоровье
врач психиатр
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