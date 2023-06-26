Психолог Нович: избавиться от тревоги помогает отказ от чтения негативных новостей

«Особенно часто причиной беспокойства является желудочно-кишечный тракт, дискомфорт в котором способен ухудшить эмоциональное состояние», - рассказала психолог в интервью «Ленте.ру».

«Когда человек думает о том, что выводит его из равновесия, тело реагирует на мысли болью и напряжением – это психосоматические последствия работы мозга», - отметила специалистка.

«Лучше отключить приложения и социальные сети, которые вызывают тревогу и не приносят пользы», - высказалась эксперт.

Она подчеркнула, что при неконтролируемых и навязчивых тревожных мыслях необходимо обращаться за врачебной помощью.

Новия сообщила, что состояние тревоги может развиваться из-за невыявленного заболевания внутренних органов.Помимо физических, тревогу вызывают психосоматические причины. Анастасия Нович констатировала, что иногда появление тревоги бывает тесно связано с фактором, провоцирующим негативные эмоции, переживания, стресс, причем на постоянной основе.Психолог Нович посоветовала людям с подобными переживаниями письменно изложить, что конкретно вызывает обеспокоенность, напряжение, тревогу – это помогает с анализом проблемы. Кроме того, нужно обращать внимание на питание – в рационе должны просовывать продукты, стимулирующие развитие полезной кишечной микрофлоры (например, источники клетчатки, ферментированные продукты). Что еще важно: не должно быть поздних приемов пищи, никакой еды перед сном.Психолог дополнила: в борьбе с тревожностью имеет значение то, насколько здоровым является сон. Также, по мнению эксперта, избавиться от тревоги помогает отказ от чтения негативных новостей. Нович назвала негативные новости источником тяжелых предчувствий, лишающих покоя чувствительных людей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что невролог Владимир Ерохин объяснил отличие панической атаки от приступа тревоги.

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