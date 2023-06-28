Эндокринолог Тананакина: употребление пальмового масла ведет к повышению уровня холестерина

«Регулярное или чрезмерное потребление пальмового масла негативно влияет на здоровье сердца – увеличивает риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний», - сказала эндокринолог Наталия Тананакина в беседе с РИАМО.

Эндокринолог Тананакина обратила внимание на то, что пальмовое масло содержит много насыщенных жирных кислот. В частности, в его составе присутствует в большом количестве пальмитиновая кислота, что в свою очередь может вести к повышению уровня холестерина. Если в рационе питания пальмовое масло потребляется на регулярной основе, это может серьезно навредить состоянию сердечнососудистой системы.Кроме того, постоянный прием такого масла часто приводит к ожирению, влияет на повышение концентрации сахара в крови. По мнению эндокринолога, людям с хроническими проблемами сосудов и сердца, нарушением углеводного обмена, предиабетом и диабетом лучше отказаться от его употребления. Также Тананакина посоветовала при покупке продуктов изучат их упаковку и выяснять, не добавлено и в них пальмовое масло. Оно может использоваться, например, в производстве молочных продуктов, десертных изделий.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут разрушить здоровую микрофлору кишечника.

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