Потеря аппетита и проблемы с пищеварением могут указывать на рак поджелудочной железы

«Наиболее распространенными симптомами рака поджелудочной железы являются боли в животе или спине, потеря веса или потеря аппетита, а также проблемы с пищеварением».

«Другие распространенные симптомы рака поджелудочной железы включают желтуху (пожелтение кожи и глаз), не тонущий жирный или водянистый стул, а также впервые выявленный диабет», - добавила Джули Флешман.

Рак поджелудочной железы обладает репутацией одного из самых смертоносных форм рака. Его выявление на ранней стадии является весьма проблематичным, поскольку заболевание проявляется неспецифическими симптомами. Недавнее исследование, проведенное Сетью действий по борьбе с раком поджелудочной железы (PanCAN), показало, что большинство взрослых людей не могут назвать признаки, которые бы позволили обнаружить это опасное заболевание.В связи с этим агентство выпустило руководство, чтобы помочь людям лучше понять симптомы. В нем специалисты перечислили наиболее типичные симптомы рака поджелудочной железы.Комментируя данные симптомы, глава PanCAN Джули Флешман заявила, что они являются «расплывчатыми» – такие нарушения можно спутать со многими другими абдоминальными или желудочно-кишечными проблемами. Тем не менее, при их возникновении следует насторожиться и наблюдать за организмом. Появление данных симптомов наряду с определенными факторами риска и с учетом семейной историей может помочь понять точнее, могут ли они указывать на рак.Людям старше 55 лет в случае возникновения перечисленных симптомов эксперт порекомендовала обязательно проконсультироваться с врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно определить возникший в организме гормональный сбой.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.