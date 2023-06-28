Эндокринолог Юрочкин: бесконтрольное увеличение веса может указывать на гормональный сбой

«Зачастую отложение излишков жира в определенных зонах тела бывает обусловлено повышенным уровнем кортизола, гормона стресса», - сообщил эндокринолог Юрочкин.

Гормональный баланс тесно связан с тем, как протекают многие процессы в организме человека, и сбои в них обычно говорят о нарушении такого баланса. В беседе с «МедикФорум» эндокринолог Юрочкин рассказал, какие проблемы могут указывать на возникший гормональный сбой.Если происходит бесконтрольное увеличение веса вопреки тому, что человек не ест много сахара или жирной пищи, это может объясняться «игрой гормонов».Бессонница может вызываться многими факторами, нередко – гормональным дисбалансом. Например, за этим может скрываться нарушенная выработка гормонов щитовидной железы.По словам Александра Юрочкина, постоянный стресс влияет на функции надпочечников, приводя к снижению уровня прогестерона и снижению выработки других гормонов.Обостренное желание съесть что-нибудь сладкое или перекусить другим лакомством, несмотря на полноценные основные приемы пищи – еще один признак гормональных колебаний. В этом случае, говорит врач, можно заподозрить проблемы с щитовидной железой и гормонами, включенными в процессы обмена веществ.Повышенное потоотделение может быть признаком менопаузы, избытка стрессовых гормонов.Постоянное или беспричинное чувство усталости, слабости может указывать на повышенный уровень кортизола или недостаток гормонов, отвечающих за энергетический баланс.Это неприятное явление является одним из признаков снижении уровня половых гормонов. У женщин в период менопаузы может поредеть даже некогда густая и пышная грива волос.Когда кожа становится сухой и склонной к высыпаниям, это тоже может указывать на гормональный сбой – в частности, на снижение выработки половых гормонов. У женщин, например, меняется внешний вид кожи из-за падения уровня эстрогена во время менопаузы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что большая разница в показателях давления при измерении на двух руках может говорить о проблемах с сердцем и сосудами.

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