Уролог Гасанов назвал главные симптомы "мужской менопаузы"

«Эмоциональные и когнитивные симптомы андропаузы включают депрессию, раздражительность, кратковременные проблемы с памятью, перепады настроения и плохую концентрацию. Физические симптомы включают в себя проблемы со сном, эректильную дисфункцию, недостаток энергии, потерю мышечной массы, которая может усложнить физические упражнения, потерю полового влечения, усталость и изменения в распределении жира по телу. живот или опухшие ткани молочной железы», - говорит врач-уролог Руслан Гасанов специально для МедикФорум.

Так называемая «мужская менопауза» часто используется для обозначения постепенного снижения уровня андрогена, мужского полового гормона, обычно связанного со старением. Этот термин не совсем точен, посколькуПравильный клинический термин —Проявления андропаузы могут включать кратковременные проблемы с памятью, колебания настроения и акцентированный живот. Эти признаки развиваются медленно, что затрудняет их прямое обнаружение.Хотя уровень тестостерона снижается с возрастом, это снижение происходит постепенно — примерно на один процент в год в возрасте от 30 до 40 лет — и вряд ли само по себе вызовет проблемы. Проблемы могут возникнуть из-за дефицита тестостерона, который развивается в более позднем возрасте, иначе известный как поздний гипогонадизм. Однако часто эти симптомы не имеют связи с гормональными изменениями.Ранее МедикФорум писал о непереносимости глютена.

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