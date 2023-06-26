Терапевт Ильинская: непереносимость глютена может иметь разные формы
Терапевт Тамара Ильинская: при непереносимости глютена типичны частые проблемы с пищеварением.
Любой, у кого имеется непереносимость глютена, чувствительно реагирует на глютен – белок, содержащийся во ржи, ячмене и полбе, но особенно в пшенице. Большинство макаронных, мучных изделий и выпечки являются табу для людей с непереносимостью глютена, а употребление многих готовых продуктов сопряжено с риском ухудшения самочувствия.
Как сообщила в разговоре с «МедикФорум» терапевт Ильинская, характерной проблемой при непереносимости глютена становятся разные нарушения пищеварения – боли в животе, вздутие, несварение, диарея. Также врач перечислила другие негативные симптомы, которые могут наблюдаться при такой пищевой непереносимости.
- Проблемы с кожей, включая экзему и сыпь.
- Истощение, усталость.
- Головная боль.
- Перепады настроения, спутанность сознания.
- Дефицит железа.
- Проблемы с суставами.
- Проблемы с кровообращением.
- Жжение в верхней части живота.
- Тошнота.
Глютеновая болезнь (целиакия). Наиболее тяжелая форма непереносимости всех злаковых, зачастую генетически обусловленная. Может ослаблять иммунную систему.
Аллергия на пшеницу. Негативные симптомы возникают после продуктов, содержащих пшеницу, пшеничную муку.
Чувствительность к глютену. Достаточно легкая форма непереносимости, может вызывать симптомы средней тяжести и легче. При чувствительности к глютену его исключение из рациона быстро нормализует состояние организма.
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