Врач Андреева: сон на правом боку наносит вред пищеварению

«Вы спите на левом боку? Есть преимущества как для сна на правом боку, так и для сна на левом боку», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Для здоровья пищеварительной системы лучше спать на левом боку. Когда мы спим на левом боку, желудок и его желудочный сок остаются ниже пищевода, что уменьшает изжогу и расстройство пищеварения».

«Это положение помогает держать желудок ниже пищевода, уменьшая вероятность попадания желудочной кислоты обратно в пищевод».

Спите ли вы на животе или на левом боку, выбор положения для сна обычно диктуется привычкой и удобством. Однако то, как вы спите часами каждую ночь, может иметь последствия, выходящие за рамки восстановления уровня энергии.Разные позы для сна могут повлиять на ваше здоровье.Если кислотный рефлюкс и проблемы с пищеварением кажутся более знакомыми, чем вам хотелось бы, возможно, пришло время сменить позу для сна.Сон на правом боку может увеличить риск попадания желудочной кислоты обратно в пищевод. Это может означать плохие новости для страдающих изжогой или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). К счастью, сон на левом боку может принести облегчение.Сон на левом боку может способствовать лучшему пищеварению.Это позволяет гравитации облегчить движение пищи из желудка в тонкую кишку, что может помочь в правильном пищеварении и снизить вероятность кислотного рефлюкса или изжоги.Ранее МедикФорум писал о непереносимости глютена.

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