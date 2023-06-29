Врач Андреева: этот запах волшебным образом привлекает комаров — как защититься

174 Фото: https://pixabay.com/photos/the-mosquito-insect-bloodsucker-5219052/
Врач Андреева: этот запах волшебным образом привлекает комаров — как защититься


Некоторых людей донимают комары, а другие никогда не получают ни единого укуса. В основном это связано с запахом. Теперь ученые выяснили, какие ароматы особенно нравятся вредителям.


Пот кажется привлекательным, особенно для комаров. Ученые теперь выяснили, что именно в поте электризует вредителей. Согласно недавнему исследованию комаров больше всего привлекает запах сыра.

Запах образуется микробами на коже


Это вызвано карбоновыми кислотами:
  • масляная кислота,
  • изовалериановая кислота,
  • и ацетонин.
"Они образуется микробами на коже человека. Интересно, что две из этих кислот содержатся, например, в сыре. Они пахнут прогорклым и резким. Ацетонин, с другой стороны, пахнет довольно сладко и гнилостно", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Эвкалипт отпугивает комаров


И наоборот, исследователи обнаружили, что запах участника, который не содержал карбоновых кислот, а вместо этого пах эвкалиптом, был крайне непривлекательным для комаров.

Ароматы мыла, отпугивающие комаров


Исследование также показало, что особенно отталкивающим эффектом обладают три аромата:
  • Ноналактон (аромат кокоса)
  • Бензальдегид (миндальный аромат)
  • γ-ноналактон (запах арбуза и бурбона)


Как защитить себя от комаров


"Если вы хотите защитить себя от укусов комаров, у вас также есть несколько вариантов. Наиболее безопасны химические спреи от насекомых, содержащие такие биоциды, как икаридин и диэтилтолуамид (ДЭТА)". 


Следующие советы помогут избавиться от комаров без применения химикатов:
  • Душ, чтобы свести к минимуму запах пота
  • Вентиляторы помогают комарам меньше воспринимать запах человека
  • Легкая, свободная одежда, максимально закрывающая кожу.
  • Москитные сетки на двери и окна
  • Исключите ванны для птиц, дождевые бочки и т. д., поскольку они являются идеальным местом для размножения комаров.


Ранее МедикФорум писал о непереносимости глютена.



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Врач Захарова: вот почему одни люди притягивают комаров больше чем другие
Почему одних людей комары кусают больше чем других?
Комары передают вирус
Теги : советы врачей, укусы комаров, запахи тела
Терапевт Чернышова: отказ от мяса у пожилых людей способствует переломам
Врач Неумолотова: при хроническом стрессе возникает ряд физических недомоганий
Невролог Исайкин: онемение в пальцах и «прострелы» указывают на грыжу