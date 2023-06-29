Врач Андреева: этот запах волшебным образом привлекает комаров — как защититься
Некоторых людей донимают комары, а другие никогда не получают ни единого укуса. В основном это связано с запахом. Теперь ученые выяснили, какие ароматы особенно нравятся вредителям.
Пот кажется привлекательным, особенно для комаров. Ученые теперь выяснили, что именно в поте электризует вредителей. Согласно недавнему исследованию комаров больше всего привлекает запах сыра.
Запах образуется микробами на коже
Это вызвано карбоновыми кислотами:
- масляная кислота,
- изовалериановая кислота,
- и ацетонин.
"Они образуется микробами на коже человека. Интересно, что две из этих кислот содержатся, например, в сыре. Они пахнут прогорклым и резким. Ацетонин, с другой стороны, пахнет довольно сладко и гнилостно", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Эвкалипт отпугивает комаров
И наоборот, исследователи обнаружили, что запах участника, который не содержал карбоновых кислот, а вместо этого пах эвкалиптом, был крайне непривлекательным для комаров.
Ароматы мыла, отпугивающие комаров
Исследование также показало, что особенно отталкивающим эффектом обладают три аромата:
- Ноналактон (аромат кокоса)
- Бензальдегид (миндальный аромат)
- γ-ноналактон (запах арбуза и бурбона)
Как защитить себя от комаров
"Если вы хотите защитить себя от укусов комаров, у вас также есть несколько вариантов. Наиболее безопасны химические спреи от насекомых, содержащие такие биоциды, как икаридин и диэтилтолуамид (ДЭТА)".
Следующие советы помогут избавиться от комаров без применения химикатов:
- Душ, чтобы свести к минимуму запах пота
- Вентиляторы помогают комарам меньше воспринимать запах человека
- Легкая, свободная одежда, максимально закрывающая кожу.
- Москитные сетки на двери и окна
- Исключите ванны для птиц, дождевые бочки и т. д., поскольку они являются идеальным местом для размножения комаров.
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