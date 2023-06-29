Врач Андреева: этот запах волшебным образом привлекает комаров — как защититься

Запах образуется микробами на коже

масляная кислота,

изовалериановая кислота,

и ацетонин.

"Они образуется микробами на коже человека. Интересно, что две из этих кислот содержатся, например, в сыре. Они пахнут прогорклым и резким. Ацетонин, с другой стороны, пахнет довольно сладко и гнилостно", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Эвкалипт отпугивает комаров

Ароматы мыла, отпугивающие комаров

Ноналактон (аромат кокоса)

Бензальдегид (миндальный аромат)

γ-ноналактон (запах арбуза и бурбона)





Как защитить себя от комаров

"Если вы хотите защитить себя от укусов комаров, у вас также есть несколько вариантов. Наиболее безопасны химические спреи от насекомых, содержащие такие биоциды, как икаридин и диэтилтолуамид (ДЭТА)".

Душ, чтобы свести к минимуму запах пота

Вентиляторы помогают комарам меньше воспринимать запах человека

Легкая, свободная одежда, максимально закрывающая кожу.

Москитные сетки на двери и окна

Исключите ванны для птиц, дождевые бочки и т. д., поскольку они являются идеальным местом для размножения комаров.

Пот кажется привлекательным, особенно для комаров. Ученые теперь выяснили, что именно в поте электризует вредителей. Согласно недавнему исследованию комаров больше всего привлекает запах сыра.И наоборот, исследователи обнаружили, что запах участника, который не содержал карбоновых кислот, а вместо этого пах эвкалиптом, был крайне непривлекательным для комаров.Исследование также показало, что особенно отталкивающим эффектом обладают три аромата:Ранее МедикФорум писал о непереносимости глютена.

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