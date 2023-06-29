Нутрициолог Строков: брюссельская капуста полезна для пищеварения и эффективна при похудении

Брюссельская капуста тесно связана с савойской капустой - она является ее разновидностью. Овощи богаты питательными веществами и являются одними из самых здоровых продуктов. Помимо таких минералов, как железо, калий, кальций и магний, брюссельская капуста особенно богата витаминами А и С.

Брюссельская капуста богата витамином С и полезна для здоровья

"Капуста прекрасно сочетаются с сытными блюдами, тушеными блюдами и сами по себе со свежим хлебом. Но этот вид капусты не только вкусный, но и действительно полезный", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Брюссельская капуста содержит много витамина А и витамина С. Одних только 150 граммов капусты достаточно, чтобы покрыть суточную потребность в витамине С. Брюссельская капуста также содержит витамины К и В, а также фолиевую кислоту.

Минеральные вещества в основном представлены железом, калием, кальцием и магнием. Кроме того, вид капусты содержит глюкозинолаты. Это фитохимические вещества, которые, помимо прочего, снижают риск некоторых видов рака.

Брюссельская капуста также богата горькими веществами, что объясняет слегка горьковатый вкус. Горькие вещества полезны для пищеварения и нейтрализуют легкие боли в животе.

"Еще одно преимущество: в 100 граммах брюссельской капусты всего 30 калорий. Таким образом, вы можете использовать овощи, даже если вы едите калории".

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