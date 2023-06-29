Нутрициолог Строков: брюссельская капуста полезна для пищеварения и эффективна при похудении

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Нутрициолог Строков: брюссельская капуста полезна для пищеварения и эффективна при похудении


Брюссельская капуста тесно связана с савойской капустой  - она является ее разновидностью. Овощи богаты питательными веществами и являются одними из самых здоровых продуктов. Помимо таких минералов, как железо, калий, кальций и магний, брюссельская капуста особенно богата витаминами А и С.

 

Брюссельская капуста богата витамином С и полезна для здоровья


"Капуста прекрасно сочетаются с сытными блюдами, тушеными блюдами и сами по себе со свежим хлебом. Но этот вид капусты не только вкусный, но и действительно полезный", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
  • Брюссельская капуста содержит много витамина А и витамина С. Одних только 150 граммов капусты достаточно, чтобы покрыть суточную потребность в витамине С. Брюссельская капуста также содержит витамины К и В, а также фолиевую кислоту.
  • Минеральные вещества в основном представлены железом, калием, кальцием и магнием. Кроме того, вид капусты содержит глюкозинолаты. Это фитохимические вещества, которые, помимо прочего, снижают риск некоторых видов рака.
  • Брюссельская капуста также богата горькими веществами, что объясняет слегка горьковатый вкус. Горькие вещества полезны для пищеварения и нейтрализуют легкие боли в животе.

"Еще одно преимущество: в 100 граммах брюссельской капусты всего 30 калорий. Таким образом, вы можете использовать овощи, даже если вы едите калории".



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